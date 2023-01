Nouvel an: Lansana Diawara et son équipe présentent leurs vœux à la ministre Aicha Nanette Conté

CONAKRY-Une délégation du Fonds de Développement Social et de l’indigence (FDSI), conduite par son directeur général, Lansana Diawara, était ce jeudi 05 janvier 2023, dans les locaux du ministère de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables. Objectif, présenter les traditionnels vœux du Nouvel An à Madame Aicha Nanette Conté.

Dans son discours, Lansana Diawara a présenté les vœux de santé et de réussite à Madame le Ministre avant de lui remettre des cadeaux symboliques représentatifs de notre pays et des valeurs de la transition conduite par le Chef de l’Etat Colonel Mamadi Doumbouya, au nom de l’ensemble des cadres de la Direction Générale du FDSI.

« Ces deux cadeaux que nous avons décidés de vous offrir sont des signes symboliques et nous savons que ça vous tient à cœur madame la ministre. Derrière cette photo du président de la république, chef suprême d’armées, se cache une idée que vous incarnez. Il s’agit bien du patriotisme dont le chef de l’Etat a fait preuve. Cet autre cadeau qui est l’image du Nimba, incarne aussi les valeurs de notre cher pays. A cette occasion, nous vous réitérons notre engagement à vous accompagner afin d’atteindre votre objectif », a-t-il lancé.

Pour sa part, Madame AICHA Nanette Conté s’est réjouie des cadeaux et a félicité la Direction Générale du FDSI pour les bonnes performances réalisées au cours de l’année 2022. Par la même occasion, elle a invité les cadres à continuer à travailler avec ardeur pour la réussite de la Refondation amorcée par le CNRD sous l’impulsion du Président Colonel Mamadi Doumbouya. La cérémonie riche en couleurs a été clôturée par des pas de danses.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com