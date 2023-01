Le diplomate américain chez le colonel Doumbouya : "Nous sommes attachés à la paix..."

CONAKRY-L'Ambassadeur des États-Unis en Guinée Troy Darmian Fitrell a rencontré ce jeudi 05 janvier 2023, le président de la transition guinéenne. Le diplomate américain était en Compagnie de la Première Conseillère Anne Dudte. A cette occasion, il a présenté dans une lettre adressée au colonel Mamadi Doumbouya, les réalisations de la représentation diplomatique américaine en Guinée pour l'année écoulée. Il a aussi exposé la vision de son pays en matière de "Démocratie, Droits de l’Homme et de Gouvernance". Africaguinee.com vous propose ci-dessous la lettre.

Cher Président Doumbouya et peuple de Guinée,

C’est avec grand plaisir que je vous écris aujourd’hui pour partager nos réalisations de l’année écoulée qui approfondissent notre coopération bilatérale et notre soutien à la Guinée. À la fin de cette année, l’engagement du Gouvernement des États-Unis, y compris les Centres pour le Contrôle et la Prevention des Maladies (CDC), le Département d’État, l’Institut National de la Santé (NIH), le Corps de la Paix et l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), reste solide. Nous sommes fiers de partager avec vous un résumé de nos résultats annuels et de notre impact sur le peuple guinéen.

La Valeur de Notre Engagement Envers la Guinée

En dehors du soutien administratif et technique, le Gouvernement des États-Unis a investi plus de 50 millions de dollars américains pour fournir une assistance technique et matérielle au peuple guinéen dans les domaines de la santé, de la sécurité, des droits de l’homme, de la démocratie, de la gouvernance et de la croissance économique. Au moins un million de personnes ont bénéficié directement de nos programmes dans les 38 préfectures du pays.

Faits Saillants de 2022 : le Gouvernement des États-Unis

Redynamisation des partenariats avec le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et le Ministère de l’Enseignement préuniversitaire par le biais de nouveaux protocoles d’accord de 10 ans. Le Corps de la Paix a également un nouveau partenaire avec le Ministère de la Jeunesse pour soutenir son Programme National de Volontaires pour les Jeunes.

Donné 3,001,050 doses de vaccins Pfizer.

Fait don de plus de 10 millions de dollars américains pour mener des activités liées au Covid-19.

Fourni près d’un quart de million de dollars américains à des organisations non gouvernementales guinéennes.

Appui aux établissements de santé guinéens pour réanimer plus de 8,000 nouveau-nés.

Interpellé des centaines de milliers de Guinéens, dont les 302,000 abonnés aux réseaux sociaux de l’ambassade, sur des questions importantes pour la Guinée et les États-Unis, telles que les droits de l’homme, la gouvernance démocratique, la santé publique et la croissance économique.

Réintroduit 19 stagiaires du Corps de la Paix pour servir dans les régions de Boké, en dehors de Conakry, Kindia et Mamou. Cette dernière tranche de volontaires s’ajoute aux plus de 1,750 volontaires qui ont déjà servi dans toutes les régions de Guinée.

Santé

En collaboration avec le gouvernement guinéen et d’autres donateurs, notre travail a contribué à réduire d’environ deux tiers la prévalence du paludisme depuis 2012.

Nous avons aussi

Apporté un appui aux établissements de santé guinéens pour traiter plus de 63,000 cas de diarrhée infantile.

Fourni une assistance technique qui a fait passer le nombre de structures de santé privées fournissant des services complets de planification familiale de zéro en 2015 à 177 en 2022.

Distribué près de 3,5 millions de moustiquaires imprégnées d’insecticide à plus d’un million de foyers.

Nous avons soutenu les institutions guinéennes dans leurs efforts contre la rage et la rougeole afin de contrôler les épidémies récentes et en cours. Nous avons aussi développé une évaluation des systèmes de surveillance du partage transfrontalier des données et coordonné les enquêtes sérologiques de Marburg et Ebola.

Avec des organisations partenaires, nous avons mis en place un Programme de Formation en Epidémiologie de Terrain (FETP) afin de renforcer les capacités du personnel à enquêter et à répondre aux épidémies. La formation a aidé les systèmes de santé publique nationaux, régionaux et locaux à stopper les flambées avant qu’elles ne deviennent des épidémies. Chacun des 38 préfectures et huit régions de la Guinée compte désormais au moins trois diplômés FETP qui sont des leaders clés dans la collecte et l’analyse des données épidémiologiques et dans les enquêtes sur les épidémies. Plus de 98 % des diplômés du FETP occupent des postes clés de surveillance aux niveaux national, régional et préfectoral.

En collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons développé le Programme de Recherche Clinique Guinéen au Centre Maferinyah, un programme de recherche essentiel pour répondre et combattre rapidement les épidémies en cours et futures dans le pays. Nous avons financé l’essentiel de l’infrastructure de recherche clinique, des professionnels en recherche clinique et d’autres fournitures et équipements du centre. Le centre sert de site de stockage pour les vaccins Pfizer et les traitements Ebola. Nous avons également créé le premier centre d’opérations d’urgence de santé publique en Guinée, qui répond aux épidémies et soutient les campagnes de vaccination.

Nous avons fourni un laboratoire de diagnostic mobile entièrement fonctionnel à Nongo et des techniciens formés afin d’évaluer et diagnostiquer les échantillons de test en toute sécurité. Nous avons travaillé avec les Ministères de la Défense et de la Santé pour améliorer la capacité des militaires à effectuer des tests de charge virale du VIH/SIDA et à minimiser le risque d’infection par le VIH/SIDA lors de la préparation militaire. Notre programme a formé 20 techniciens de laboratoire et fourni des suppléments pour les tests de charge virale, des médicaments contre les infections opportunistes et des préservatifs.

Croissance Économique

Nous avons apporté un soutien aux entreprises américaines, investisseurs, citoyens et marques, en mettant en évidence les énormes opportunités commerciales de la Guinée dans les secteurs minier, agricole, énergétique et des télécommunications. Nous avons aidé plus de 50 entreprises et investisseurs américains en 2022 à commencer ou continuer à travailler en Guinée.

Les entreprises américaines sont prêts à finaliser des accords commerciaux, y compris le West Africa LNG pour un terminal de gaz naturel liquéfié et une centrale électrique à Kamsar; Water Life Systems pour développer un parc éco-industriel à Dubreka avec des opérations avancées d’énergie hydrogène; la Banknote Corporation of America pour travailler avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG); et Wabtec est prêt à soumettre une proposition pour fournir des locomotives et des équipements de signalisation pour le projet d’infrastructure ferroviaire de la Compagnie du TransGuinéen.

Sécurité

Nous construisons un stand de tir aux normes internationales à l’Ecole Nationale de Police de Boffa pour permettre à la Police Nationale de recevoir une formation et une certification aux normes internationales en matière d’utilisation et de sécurité des armes. Nous avons également financé l’Office des Nations Unies contre les Drogue et le Crime (ONUDC) et lancé un programme de 24 mois pour former 200 agents à Conakry, Kindia, Kankan et N’Zérékoré afin d’améliorer la capacité de la police guinéenne à gérer les rassemblements lors des prochaines élections, dans le respect des normes nationales et internationales des droits de l’homme.

Nous finançons également un Instructeur de Police Spécialisé intégré qui travaille dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 250,000 dollars américains pour fournir des formations sur la professionnalisation du maintien d’ordre.

Démocratie, Droits de l’Homme et Gouvernance

La Mission s’est engagée à soutenir le processus de gouvernance démocratique en Guinée. Nous avons amélioré l’engagement/le plaidoyer de la société civile et les reportages des médias sur les questions de santé publique. Au cours de cette dernière année, poursuivant notre soutien à long terme aux processus de gouvernance démocratique en Guinée, nous avons

Formé 139 organisations de la société civile à s’engager dans le plaidoyer.

Soutenu 1,138 événements de paix et de cohésion sociale, touchant 60,015 personnes dont 19,845 femmes.

Soutenu des plates-formes de consolidation de la paix pour aider à éviter ou à atténuer les conflits locaux.

Mis à jour le code de conduite des partis politiques signé par 134 partis de toute la Guinée.

Formé 582 journalistes à la gestion de la désinformation et organisé des ateliers pour renforcer la gouvernance locale et promouvoir la participation politique des femmes.

Ce mois-ci, nous lançons un nouveau programme de 15 millions de dollars américains sur cinq ans pour soutenir un processus transparent, inclusif, légal, politique et électoral. Ce projet renforcera les capacités de l’organe de gestion électorale et des responsables électoraux locaux, aidera à la réforme constitutionnelle et électorale, fournira un soutien technique d’experts juridiques et formera les journalistes et les citoyens à reconnaître les « fake news » et les aidera à fournir des informations exactes et impartiales.

Assistance Sociale

Pour nous assurer que les Guinéens en bénéficient à tous les niveaux de la société, nous avons

Fourni presque sept millions de dollars américains pour lutter contre l’insécurité alimentaire en Guinée.

Facilité un réseau pour les producteurs locaux de noix de cajou à Siguiri pour apprendre des autres producteurs, y compris une installation de transformation et un entrepôt.

Formé 651 personnes dans les zones rurales aux compétences financières et de gestion.

Appuyé les populations réfugiées vulnérables et 200 bénéficiaires dans la région forestière.

Réalisé un projet de sécurité routière et de circulation.

Appuyé un projet de fabrication de savon et de teinture de tissus à Guéckédou.

Formé des femmes de Boké à la transformation alimentaire, à la gestion des récoltes et à la banque de semences.

Fait don de motos neuves à la Croix-Rouge guinéenne pour renforcer la capacité opérationnelle à fournir des services de santé de routine et d’urgence aux Guinéens.

Achevé un projet de maraîchage à Kindia.

Formé 200 femmes à Macenta sur le projet de transformation du palmiste, la fabrication de savon et la teinture de tissus.

Connexions et Échanges Guinéo-Américains

Nous avons délivré plus de 1,000 visas à des Guinéens pour se rendre aux États-Unis. Parmi ceux-ci, 15 acrobates sont allés effectué un spectacle pour “America’s Got Talent” et ont atteint les demi-finales: youtube.com/watch?v=H3ls6Nf6bmo

Nous avons investi 90,000 dollars américains pour fournir des ressources d’apprentissage en anglais et d’alphabétisation à 41,067 Guinéens via les espaces américains de l’ambassade, fourni une formation en compétences numériques et en développement des affaires à plus de 120 entrepreneurs guinéens et envoyé sept Guinéens aux États-Unis dans le cadre du Programme de Leadership des Visiteurs Internationaux.

Nous avons augmenté la capacité de plus de 80 acteurs de la société civile et journalistes guinéens, fourni 230,000 dollars américains en subventions pour soutenir les organisations de la société civile guinéenne.

Nous avons investi 500,000 dollars américains pour envoyer 21 Guinéens aux États-Unis afin de participer à des programmes de développement professionnel et de leadership et de poursuivre des études supérieures dans des établissements d’enseignement supérieur américains.

Ce résumé est nécessairement bref mais sert à indiquer l’étendue et la profondeur de l’engagement des États-Unis envers le peuple de Guinée. Nous sommes des partenaires fidèles depuis l’indépendance et nous sommes attachés à la paix, au développement et à la prospérité de la Guinée. 2022 représente une année à la fois de défis et de progrès pour la Guinée. Les Guinéens devraient être fiers de ce qu’ils ont accompli, en particulier à une époque de récession mondiale et de transition politique.

Arrivé en janvier, fin 2022 marque la fin de ma propre première année en Guinée. Au cours de mes voyages à travers votre riche nation, j’ai eu l’honneur de rencontrer un large éventail de personnes accueillantes et impressionnantes pleines d’endurance. Mon équipe et moi-même sommes fiers de soutenir le peuple de Guinée et nous sommes impatients de générer un impact positif supplémentaire en 2023.