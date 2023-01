Barreau de Guinée : le nouveau bâtonnier, Me Mohamed Diop Souaré installé dans ses fonctions

CONAKRY-Elu le 23 décembre dernier à la tête de l’Ordre des Avocats de Guinée, Maitre Mohamed Diop Souaré, a été officiellement installé dans ses fonctions, ce vendredi 06 janvier 2023. La cérémonie tenue au tribunal ad hoc de Dixinn, a connu la présence du Garde des Sceaux, Charles Alphonse Wright, des avocats, ainsi de nombreux acteurs de la famille judiciaire.

A cette occasion, le bâtonnier sortant, Me Djibril Kouyaté est revenu sur certains faits saillants de son mandat. Il a cité entre autres :

L'admission du Barreau au statut d'observateur à la Conférence des Barreaux de l'UEMOA,

La création de la Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA) pour sécuriser les de fonds dans les relations clients-avocats,

L'instauration des droits de plaidoiries qui participent également et de façon significative aux ressources de l'Ordre,

L'organisation de diverses sessions formations, notamment sur le droit OHADA et celles mémorables sur la pratique professionnelle en collaboration avec des partenaires français de l'Association Afrique et Droit,

Le partenariat signé entre le Barreau et l'UNICEF relatif à la défense des mineurs en conflit avec la loi ou victimes de délinquance.

Félicitant successeur à la tête du Barreau, pour sa brillante élection, Me Djibril Kouyaté n’a pas manqué de le rappeler les défis qui l’attendent.

« Votre mission d'être le premier parmi nous s'avère honorable, passionnante, mais sera d'une très lourde charge à cumuler avec la gestion de votre Etude et le traitement des dossiers de vos nombreux clients. Votre intégrité, vos compétences, votre sens de la justice ainsi que vos qualités humaines sont reconnues par l'ensemble de vos confrères. Il vous appartiendra de participer à votre tour à l'œuvre de consolidation et de développement de notre ordre par toutes les réformes que le Conseil de l'Ordre et vous- même estimeriez appropriées », a-t-il ajouté.

Dans son discours, le nouveau bâtonnier a salué le bilan élogieux de son prédécesseur qui, selon lui, durant son mandat a été un vrai meneur d'hommes.

« Vous avez su prendre les décisions qui s'imposent avec responsabilité et sagesse, dans le respect de vous-même, des membres du Conseil de l'Ordre, des Avocats tout entier et de la légalité. Vous avez ainsi contribué de façon substantielle à améliorer l'image du Barreau de Guinée, dans la sous-région et à l'échelle internationale. Vous avez surtout été, par votre génie créateur et avec l'aide bienveillante de Monsieur le Garde des Sceaux d'alors, le Bâtonnier de la prospérité du Barreau, en créant les timbres de plaidoirie pour améliorer les ressources ordinales », a-t-il déclaré.

Le nouveau Bâtonnier ajoute que la Maison de l'Avocat est un impératif et une urgence ordinale. En effet, le Conseil de l'Ordre avait adressé une demande d'attribution d'un terrain à Monsieur le Ministre de l'Urbanisme dont la réponse est attendue avec beaucoup d'espoir, a-t-il rappelé.

« Il nous semble qu'il est possible pour l'Etat de nous attribuer à titre de propriété un terrain dans le Centre Directionnel de KOLOMA », a-t-il sollicité auprès du ministre de la justice et des droits de l’homme, présent à cette cérémonie.

Dans son discours, le nouveau Bâtonnier n’a pas manqué de rappeler que ce passage de témoin intervient aussi à un moment où se tient le procès longtemps attendu des évènements douloureux du 28 septembre 2009. Ce procès met la justice et la Guinée au-devant de l'actualité, a-t-il dit. S'il faut s'en réjouir, dira-t-il, il relève cependant la nécessité impérieuse de combler certaines insuffisances pour le bien du Barreau.

« En effet, l'article 1er du Décret 037/PRG/SGG du 24 juillet 2008 portant Organisation de l'Enseignement en vue de l'Examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A) créant, à titre transitoire, un centre préparatoire au certificat d'aptitude à la profession d'Avocat au sein de la Faculté de Droit de Conakry, aboutira à la création d'un Institut du Barreau.

De 2008 à nos jours, soit quatorze (14) ans, le Centre Préparatoire au Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat prévu par ce décret n'existe toujours pas. Pourquoi ? Parce que l'arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur portant sur les frais d'Inscription à ce centre et leurs modalités de paiement n'est pas encore pris, ainsi que celui conjoint des Ministres de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l'Economie et des Finances portant Rémunération du personnel Enseignant dudit centre.

Il est du plus haut intérêt pour notre pays et notre profession que ces textes soient pris, pour nous permettre de parvenir, à termes, à l'Institut du Barreau qui sera un instrument de qualification de notre profession et, au-delà celle, de notre justice. Le Barreau de Guinée est d'ores et déjà disposé à participer aux commissions de réflexion et de travail qu'il vous plaira de mettre en place, pour vous soumettre des propositions d'arrêtés », a ajouté le bâtonnier entrant.

Prenant la parole à cette circonstance, le Garde des sceaux, ministre de la justice et des droits de l’homme, a salué tout le mérite de l’ordre des avocats de Guinée. Charles Alphonse Wright a surtout mis l’accent sur le soutien du Barreau à son endroit lorsqu’il traversait des moments difficiles, étant Procureur Général.

« Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya m’a chargé personnellement en son nom, au nom du gouvernement de la transition de vous (le bâtonnier, ndlr) adresser toutes ses félicitations et vous réitérer qu’il est disposé à accompagner le barreau, dans le cadre de l’édification de l’Etat de droit dans notre pays.

Au bâtonnier sortant, c’est le lieu, le moment, la circonstance la mieux indiquée pour moi de vous remercier. Je me souviens encore, il y a encore quelques temps, étant le procureur général du soutien que le barreau de Guinée m’a témoigné pour la défense des valeurs de l’égalité. Le barreau n’a pas besoin d’un merci quand il fait son travail, vous me l’avez toujours dit, mais il faut reconnaitre en termes de gratitude les biens faits.

Messieurs les membres de l’Ordre, je vous demanderai très respectueusement, d’accompagner comme vous l’avez fait pour le sortant, le nouveau bâtonnier. Dans toutes les corporations, il y a des problèmes même si on ne les dit pas. Mais la volonté vers une vision commune est toujours une arme pour nous d’apaiser des esprits pour pouvoir atteindre les objectifs que les uns et les autres se fixent dans l’intérêt de nos corporations respectives. Je vous demande l’accompagnement de ce nouveau bâtonnier puisqu’il est un de vous et c’est vous qui avez porté votre confiance en lui », a lancé Alphonse Charles Wright.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28