Ministère des Mines : Moussa Magassouba remet 10 véhicules au personnel de son département

CONAKRY-Au ministère des Mines et de la Géologie, l’année 2023 commence plutôt avec une bonne nouvelle pour les cadres et le personnel du Département. A l’occasion de la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an, ce mercredi 04 janvier 2023, le ministre Moussa Magassouba a remis dix véhicules pickups, sortis d’usine, aux cadres de son département. Un signe d’encouragement et de satisfaction des autorités vis-à-vis du personnel par rapport travail abattu et les résultats obtenus durant l’année écoulée.

L’objectif de cette remise facilitée par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya est d’améliorer les conditions de mobilité et surtout d’encourager les cadres ainsi que les personnels du département des Mines à faire mieux. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux du département. A cette occasion, le secrétaire général de la section syndicale a fait quelques doléances à l’endroit du chef du Ministre des Mines.

« Nous sommes venus présenter les vœux au ministre des Mines et de la Géologie, ensuite mettre en exergue tout ce qu’il a fait comme acquis et les perspectives pour cette année nouvelle. Nous avons assisté à une remise de dix pickups. Cela est dû aux performances du département courant l’année 2022. Etant syndicaliste, j’ai l’obligation de défendre les intérêts moraux et matériels de tous les travailleurs de ce département. C’est dans ce cadre que j’ai fait cas des préoccupations des cadres du département des Mines.

Nous sommes un département qui est l’un des plus grands pourvoyeurs de devises au trésor. Donc, les travailleurs ne doivent pas être dans un état précaire. C’est pour cela que nous l’avons évoqué. On a également évoqué le volet formation des cadres. Nous avons plaidé pour l’obtention des bourses de perfectionnement. La nouvelle génération de cadres a besoin de la formation », a formulé le secrétaire général de la section syndicale, Laye Keira.

Dans son discours, le ministre des Mines a rappelé que ces dix pickups sortis d’usine ont été offerts par le président de la République au ministère au ministère des Mines et de la Géologie afin de l’encourager à redoubler d’efforts, maximiser les revenus dans le secteur minier, colonne vertébrale de l’économie guinéenne.

« 2022 a été une année qui l’a rendu satisfait. A cause de cela, il nous a fait ce don de dix pickups que nous avons remis à nos collègues. Nous souhaitons que 2023 soit meilleure que 2022 en matière de mobilisation des recettes », a déclaré Moussa Magassouba.

En 2023, les défis sont énormes car, dira le ministre, il faut s’assurer que les recettes des 50 projets miniers en cours d’exécution, soient mobilisées et que cela débouche à la création de l’emploi, pouvant impacter le développement des communautés locales.

Les défis…

« On a aujourd’hui 50 projets miniers sur le territoire national, il faut continuer à les suivre de façon scrupuleuse afin que les chronogrammes dictés qui sont dans nos documents soient respectés puisque la planification des recettes a été basée sur ça. Si ce chronogramme est tourné à côté, ça veut dire que le paiement des recettes au niveau du Trésor sera retardé. C’est l’un de nos défis. Maintenant qu’on a les moyens de déplacement ce travail va être facilité. Il faut continuer encore à contrôler la quantité de minerais qui sort dans notre territoire. Nous sommes très heureux de constater que tous les ports minéraliers sont couverts, aucun bateau minéralier n’arrive dans ce pays sans que la quantité se trouvant dans le bateau ne soit quantifiée. Malheureusement on n’est pas là encore parce que la qualité qui fait partie aussi de la détermination des recettes minières n’est pas connue.

On ne s’en tient à la qualité que les sociétés minières nous donnent. La construction d’un laboratoire national doit être là. Il y a également, la formation des cadres. L’effectif est très rajeuni après la retraite, la volonté est-là, les gens veulent faire du bien mais l’expérience n’existe pas encore. Nous allons mettre un accent particulier sur la formation », a ajouté le ministre des Mines.

Par rapport aux doléances formulées par le secrétaire général de la section syndicale des travailleurs de son département, le ministre a rassuré que l’écrasante majorité de ces préoccupations sont exécutées ou sont en cours d’exécution. C’est notamment la construction des directions préfectorales des Mines où il y a eu beaucoup de progrès et des inspections régionales des Mines. De même, en ce qui concerne le côté social, le ministre a fait savoir que les cotisations sont faites pour les cas de maladies et notamment auprès des organismes habilités. Moussa Magassouba ajoute que ces dix véhicules pickups vont être donnés aux différents services de son département car c’est en cela que les recettes seront maximisées.

« Il faut continuer à assainir le cadastre minier, les sociétés minières qui ne sont pas en règle, on leur envoie une mise en demeure, si elles ne s’exécutent pas, il faut envoyer une mission de contrôle sur le terrain avant de retirer le permis. C’est la transparence, nous sommes un pays d’Etat de droit, il n’y a pas d’arbitraire. Pour les permis d’exploration, c’est 30 jours, pour les permis d’exploitation c’est 45 jours pour qu’ils se mettent en règle. S’ils ne sont pas en règle, comment nous on va le savoir ? Il faut être sur le terrain. Ces véhicules vont être utilisés pour ça.

L’inspection générale doit être sur le terrain pour inspecter ces mines de façon inopinée pour s’assurer que l’environnement n’est pas détruit, l’écosystème n’est pas détruit et que la vie des communautés avoisinantes n’est pas en danger. Ces véhicules serviront exclusivement au travail de terrain.

Ça va nous réduire les coûts sur la location des véhicules parce qu’avant, pour être sur le terrain, on louait les moyens de déplacement. Avant le 5 septembre, le ministère des Mines ne partait sur le terrain que deux fois dans l’année. Aujourd’hui on est en permanence sur le terrain sur les quatre régions naturelles », a précisé le ministre des Mines et de la Géologie.

Après le partage, le bureau de stratégie et du développement (BSD) est l’un des services qui a bénéficié d’un véhicule. Son directeur général, Mamadou Saidou Binbiriko Barry a exprimé toute sa satisfaction.

« Je voudrais remercier les autorités au plus haut niveau, notamment son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, et à monsieur le ministre Moussa Magassouba, qui a pensé à équiper nos services techniques. Ces moyens de déplacement sont nécessaires pour nous permettre d’accomplir les missions qui nous sont assignées.

Ces moyens vont nous permettre de renforcer notre présence sur le terrain. Au BSD, nous produisons des bulletins statistiques minières. A travers ces équipements, nous allons nous rendre sur les sites miniers pour auditer toutes les exportations, les productions, ensuite élaborer des statistiques », a indiqué le DG du BSD.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28