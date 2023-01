Mamadi Doumbouya nomme plusieurs cadres : Découvrez la liste des promus...

CONAKRY-Dans une série de décrets rendus public ce jeudi 5 janvier 2023, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a nommé des cadres au ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime.

Dans le premier décret, le Chef de l’Etat a nommé M. Ousmane Molota Camara, ingénieur en développement local au poste d’inspecteur régional de la pêche et de l’économie maritime de Kindia.

Dans le second décret, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé des Directeurs communaux et préfectoraux de la pêche et de l’économie maritime. Ce sont :

Kaloum : M. Famory Koulibaly, matricule 229 739 M, précédemment en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime, Dixinn : M. Soulou Milimono, matricule 250 021H, précédemment en service à la direction du port de pêche de Boulbinet, Matam : Madame Nacis Tounkara, matricule, 216 733 Z, précédemment directrice communale de la pêche de Kaloum, Matoto : M. Karifala Kaba, spécialiste en développement communautaire, précédemment à documents sécurisés de Guinée Ratoma : Madame Aminata Soumano, matricule 492 473J, précédemment en service au cabinet du ministère de la pêche et de l’économie maritime, Kassa : M. Mamadou Alpha Diallo, matricule 551 57 T, précédemment en service au port de pêche de Boulbinet.



