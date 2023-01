Guinée : La presse rend un dernier hommage à feu Ahmed Kourouma…

CONAKRY-Décédé le lundi 02 janvier 2023, des suites d’une courte maladie, feu Ahmed Kourouma, ex chroniqueur au groupe Hadafo média, reçoit ce jeudi 5 janvier 2023, les hommages de la presse guinéenne.

La cérémonie se tient au chapiteau by Issa, sis à l’esplanade du Palais du peuple. Moments de vives émotions et de compassions. Parents, amis, anciens collaborateurs sont rassemblés, pour saluer la mémoire de l’ex journaliste et prier pour le repos éternel de son âme.

La dépouille drapée des couleurs nationales a été exposée devant une assistance émue. Le symposium est marqué par de nombreux témoignages, des anecdotes quelquefois émouvants.

Plusieurs hommes de médias, de dirigeants d’Associations de presse, de représentants de partis politiques, des membres du gouvernement, ainsi que des présidents d’Institutions républicaines ont effectué le déplacement pour lui rendre un ultime hommage.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com