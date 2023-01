CNT : Dr Dansa affiche ses ambitions pour "révolutionner" la gouvernance parlementaire

CONAKRY- Le Président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa Kourouma, a reçu ce jeudi 05 janvier 2023, les vœux de nouvel an des Conseillers Nationaux, des membres de son cabinet ainsi que ceux de l'administration parlementaire.

Une cérémonie riche en couleurs et en témoignages à laquelle ont pris part au palais du peuple tout le personnel de l’organe législatif de la transition.

Le Président du Conseil National de la Transition a saisi cette occasion pour annoncer les couleurs de la gouvernance qu’il entend imprimer au sein de cette institution pour l’année 2023.

Mais avant, les travailleurs et proches collaborateurs du Dr Dansa Kourouma ont tenu à exprimer leur satisfaction avec des mots forts mais justes par rapport à la dynamique déjà enclenchée. Le leadership du président du CNT a été unanimement reconnu et salué par les différents intervenants, commençant par Elhadj Facinet Sény SYLLA, deuxième Vice-président du CNT, passant par Mme Ly Marie SOUMAH, Directrice adjointe de cabinet jusqu’au Secrétaire général du CNT, M. Souleymane TOURE.

Depuis son arrivée à la tête du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma a engagé de réformes courageuses. Le but étant d’améliorer les conditions de vie et de travail du personnel de l'institution. Des actes forts qui ont été salués par les différents intervenant qui ont formulé des prières et de vœux de réussite au dirigeant de l’organe législatif de la transition.

Dans son message-réponse, le Président du Conseil National de la Transition a tout d’abord mis l’accent sur l’apport de chacun dans l’accomplissement des objectifs fixés ainsi que des résultats déjà accomplis en si peu de temps. Il n’a pas manqué de souligner les obstacles auxquels il s’est confronté quand il a décidé d’engager certaines réformes pour soigner les maux qui gangrènent l’institution parlementaire. Des maux qui ont pour noms : pléthore, népotisme, copinage… « J’ai passé des nuits blanches », a-t-il avoué devant ses collaborateurs.

C’était une gageure, mais avec le courage, certaines réformes notamment l’assainissement du fichier du personnel parlementaire commencent à produire des effets bénéfiques. Le combat engagé a permis de détecter des centaines de doublons qui ont été signalés à la fonction publique, tandis que les cas de décès (une trentaine) qui percevaient indûment des salaires ont été purement radiés.

Dans ses perspectives, Dr Dansa Kourouma a décidé de déclarer la guerre contre le double mandatement. Il s’agit de ces travailleurs qui perçoivent deux salaires. C’est-à-dire qui sont payés à la fois dans le budget de l’Assemblée nationale mais également à la fonction publique.

« Ceux qui sont dans cette situation n’ont qu’à choisir leur camp. Cette situation n’est plus acceptable dans un pays où le chômage frappe de plein fouet la jeunesse », a-t-il averti. Pour améliorer les conditions de vie et de travail du personnel parlementaire, il entend instaurer une justice sociale.

« J’ai besoin d’une administration parlementaire où les travailleurs sont rémunérés à leur juste valeur en fonction des rendement », a-t-il martelé.

A suivre…

Africaguinee.com