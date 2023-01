Nouvel An: Chalco Guinea Company S.A a organisé un réveillon avec les communautés, dénommé “La PAIX, moteur de tout Développement Durable’’

Le 28 Décembre 2022, à l’occasion du nouvel An, Chalco Guinea Company S.A a organisé un réveillon à la Base Vie Fatala de Chalco Guinea Company S.A à Boffa qui a regroupé les représentants du Ministère des Mines et de la Géologie, l’Inspection Générale du Travail, de la SOGUIPAMI, les autorités Préfectorales, Sous-préfectorales, Communales, les présidents des districts et les différents Bureaux Communautaires impactés par son projet à Boffa.

Lors de ce Réveillon, Chalco Guinea Company S.A a tenu à remercier l’ensemble des participants pour le déplacement effectué, et a saisi l’occasion pour présenter son prix de la meilleure société minière en termes de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise RSE envers les communautés impactées pour l’année 2022. Pour rappel, cette distinction avait été organisée par Cope Guinée afin de récompenser les 50 meilleures entreprises les plus influentes de la sous-région, surtout celles qui contribuent constamment au développement de la Guinée grâce à des initiatives innovantes à fort impact économique et social. C’est pourquoi, Chalco a remercié et félicité toutes les communautés en tant que contributeurs n’ayant ménagé aucun effort pour l’obtention de trophée qui est pour Tous.

Pendant cette rencontre, les représentants de Chalco Guinea Company SA ont souhaité la bienvenue à tout le monde au nom de la Direction Générale tout en rappelant la volonté de la société à toujours œuvrer afin que la Paix et la Quiétude sociale continuent de régner entre toutes les parties prenantes.

Le représentant de Chalco a rappelé aux participants que pour l’année 2022, Chalco Guinea Company malgré les multiples perturbations de ses activités par les communautés a pu réaliser les ouvrages et soutiens au profit des populations tels que:

La réalisation de cinq (5) forages d’eau clé à la main; La réalisation d’une piste rurale de 5 km du secteur Foukhoun au district de Yembèring; Le soutien aux communautés dans l’amélioration des services sociaux de base notamment: les mosquées, les écoles etc.; La distribution de manuels scolaires dans les établissements scolaires de Soumbouyadi, de Wondetty, de Yembèring et à Bondi ; Secours à la communauté de la sous-préfecture de Colia dans le cas d’incendie qui a ravagé tout le village; Soutien aux communautés pour les cas sociaux tels que: cas de décès etc. Distribution des denrées alimentaires aux communautés impactées et autorités pendant les fêtes nationales (Ramadan, Tabaski, Noel); Octroi des contrats à des sociétés locaux à caractère communautaire suivi du renforcement de leur capacités des gestionnaires tels que: le contrat de sécurité/sureté, le contrat de forage d’eau, le contrat de nettoyage des points de transfert du minerai au niveau du convoyeur et les contrats de relocalisation et de réinstallation du village de Soumourou impacté par les activités minières de Chalco.

Quant au Secrétaire Général chargé des Affaires Administratives de la Préfecture de Boffa qui s’était exprimé au nom de Monsieur le Préfet de Boffa, il a tenu à remercier Chalco de ses contributions incessantes au développement local, et de tout ce qu’elle est en train d’apporter à la communauté de Boffa depuis son installation. Selon lui, il n’y a pas de Développement sans la Paix, et c’est pourquoi il a humblement demandé aux communautés de soutenir la société à travers l’entente et le dialogue afin qu’elle atteigne son objectif sur le sol guinéen.

Le préfet de Boffa, qui avait finalement rejoint la cérémonie s’est dit très satisfait de la présence de toutes les parties prenantes à ce réveillon organisé par Chalco. Il a d’abord remercié la société pour cette belle initiative, et l’a ensuite invité à multiplier ce genre de rencontre pour partager le maximum d’informations afin de recueillir les impressions de toutes les parties.

Pour Monsieur le 1er vice-maire de Tamita, les communautés de Boffa ne cesseront jamais de remercier Chalco pour tout ce qu’elle apporte tous les jours aux communautés de Boffa dans le cadre de leur Développement. Il a exhorté les communautés impactées de s’engager plus à soutenir la société Chalco en maintenant une bonne ambiance dans une cohabitation pacifique et le bon vivre, afin de lui permettre de se développer de mieux en mieux. Il a par cette même occasion informé les communautés de Boffa, que le Contenu local n’est pas fait que pour les natifs de Boffa seulement, mais plutôt pour tous les Guinéens.

Quant à Monsieur le Maire de Lisso, Chalco est une bénédiction pour les communautés de Boffa car depuis son arrivée jusqu’aujourd’hui, elle ne cesse d’apporter son soutien aux communautés dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a donc invité les parties prenantes à conjuguer le même verbe afin que tout le monde tire le maximum de bénéficie.

Le Président du Syndicat des travailleurs de Chalco, au nom de tout le personnel a tenu à remercier Chalco d’avoir mis toutes les parties prenantes dans une telle ambiance de partage d’idée et de cohésion sociale. Il a demandé aux habitants locaux de mettre fin à toute sorte de violence pour le bien de tous.

Après ces moments de joie passés ensemble, les représentants de Chalco ont demandé à toutes les parties prenantes de continuer à communiquer suffisamment pour éviter toute forme de malentendus, et que Chalco s’engage à faire de son mieux pour assumer ses responsabilités sociales tout en priorisant le bien être des communautés.