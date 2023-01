Contrats de performance : Voici les trois objectifs clefs assignés à chaque ministre…

CONAKRY-Les membres du Gouvernement de transition ont signé, ce mardi 3 janvier 2023, au Palais Mohamed V des contrats de performance, devant le chef de l’Etat, colonel Mamadi Doumbouya, a appris Africaguinee.com de sources officielles. Par cet acte, les membres de l’équipe de Bernard Goumou s’engagent à produire des résultats concrets.

Selon le chef du Gouvernement, ces contrats de performance sont conformes au système de gestion axé sur les résultats. « C’est un outil de suivi et d'évaluation de la performance gouvernementale qui matérialise les engagements entre le Ministère et la Primature sur une année civile. Il inclut des grilles d'évaluation utilisant des critères objectifs, transparents et définis de commun accord », a précisé le Premier ministre.

Des objectifs

Les objectifs généraux assignés au contrat de performance de chaque ministre sont de trois ordres. Il s’agit de :

Planifier et agir dans le cadre de l'atteinte des objectifs,

Surveiller la mise en œuvre des actions pour atteindre les objectifs et

Fonder les prises de décisions gouvernementales sur les bases factuelles.

Des résultats attendus

Selon Dr Bernard Goumou, il est à attendu de l'application du contrat de performance les résultats suivants : une efficacité accrue de l'action gouvernementale, une productivité globale plus élevée du Ministère, des collaborateurs plus motivés et plus engagés sur le résultat qui maximise leur rendement au travail.

« La signature du contrat de performance par les membres du gouvernement est un acte qui les engage à nouveau dans leurs missions respectives afin de produire des résultats concrets », a précisé le Premier ministre.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com