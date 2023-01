Ministère du Commerce : Louopou Lamah reçoit les vœux de nouvel an du personnel de son Département…

CONAKRY- Le personnel du Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises a présenté ce mardi 3 janvier 2023 ses vœux de nouvel an à la ministre Louopou Lamah.

Cette cérémonie a connu la présence des travailleurs, a été une occasion que le chef de cabinet de ce département a mise à profit pour présenter les acquis du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises au cours de l'année écoulée.

S'adressant à sa Ministre, Safrang Mohamar Cissé a tout d’abord eu une pensée pour toutes ces personnes qu'il a eu à côtoyer durant l'année 2022 dans ce département mais qui sont mortes ou alitées.

"En ce début d'année, mes pensées vont vers celles et ceux qui ont été éprouvés au cours de l'année écoulée, tout en servant notre pays depuis ce ministère, avec courage, dévouement, intégrité et professionnalisme. Je souhaite un prompt rétablissement aux malades et salue la mémoire de ceux qui nous ont quittés", a lancé le chef de cabinet de ce ministère.

Poursuivant ses propos, ce haut cadre du ministère du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a mis l’accent sur les efforts consentis durant l’année écoulée pour hisser le ministère haut.

Au nombre de ces efforts, il a cité :

L'amélioration du cadre de vie et de travail des employés du département,

La mise en place de la chambre du commerce et la confédération guinéenne des entreprises de Guinée,

L'approvisionnement correcte et régulier du marché guinéen en denrées de première nécessité et la stabilité des prix de ces produits en dessous de 10%,

L'élaboration de la politique nationale de développement industriel de la Guinée, la loi du contenu local,

L'augmentation des exportations industrielles de près de 7%,

La création de 16 mille entreprises sur un objectif de 15 mille, rien que pour l'année 2022

La signature de plusieurs protocoles et conventions.

« C'est le lieu pour moi, en tant que chef de cabinet de dire à ces cadres merci", a lancé Safrang Mohamar Cissé.

Fodé Ousmane Camara, un des Secrétaires généraux de la section syndicale du département du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises a formulé des doléances à la Ministre Louopou Lamah. Il s’agit notamment d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail du personnel de ce département, à travers l'acquisition de deux bus pour la mobilité des travailleurs, l'accompagnement du cabinet dans des sessions de formation à l'intention des travailleurs.

Tout en remerciant le personnel du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises pour cette initiative, Louopou Lamah a, à son tour expliqué que 2023 est une année de défi parce qu’elle commence avec le chronogramme de la transition.

"L'accent sera particulièrement mis sur la gestion axée sur les résultats comme l'exige le Colonel Mamadi Doumbouya. J'invite tout le monde au respect de la hiérarchie et à un travail d'équipe. Les activités des services seront accompagnées par les évaluations périodiques pour nous permettre d'évaluer la performance de tout un chacun.

Nous devons tous être aminés par l'esprit de redevabilité vis-à-vis de nos supérieurs hiérarchiques mais aussi des usagers qui sont le secteur privé, la société civile et nos compatriotes. Sur ce, je souhaite une bonne et heureuse année 2023 à chacun et à nos familles respectives. Que Dieu le Tout Puissant guide nos actions à tous les niveaux", a aussi lancé Louopou Lamah.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023