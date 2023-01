Les Parquets sous pression du garde des sceaux : Charles Wright adresse un "ultimatum"

CONAKRY- C’est un Charles Wrigth plein de "regrets" qui s’est adressé aux parquets des différentes juridictions du pays.

Le Garde des Sceaux dit regretter qu'à date, aucun rapport annuel d'activités des juridictions et des parquets n'a été transmis à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires. Un manquement que le garde des sceaux compte remédier aussi vite que possible.

En quoi faisant ? Ce mardi 3 janvier 2023, il a « sommé » les chefs de juridictions et de parquets à déposer les rapports annuels d'activités au plus tard le 10 janvier 2023 délai de rigueur. Ce, conformément à la procédure de transmission administrative.

Le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme invite en outre, la continuation du jugement des affaires criminelles sur toute l'étendue du territoire national pour permettre aux personnes en attente d'être jugées de bénéficier d'un procès juste et équitable.

« J’attache du prix à l'exécution diligente de ces présentes instructions », a-t-il mentionné dans un communiqué consulté par Africaguinee.com.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com