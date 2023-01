Fin atroce pour Fanta Kourouma, mère de 7 enfants…

KANKAN-Fanta Kourouma, une mère de 7 enfants, a connu une fin atroce. Âgée de 47 ans, cette mère de famille a été assassinée au quartier Kabada 2, dans la commune urbaine de Kankan.

Son corps qui a été retrouvé ce lundi 2 janvier 2023, portait plusieurs traces de couteaux, à plusieurs endroits. Siaka Samaké, médecin légiste au service traumatologie de l’hôpital régional de Kankan, dresse son constat curieux sur l’état de la dépouille.

"On a trouvé le corps en état de putréfaction. Au niveau de l’alcade gauche, on a constaté une lésion profonde. Il y a également des lésions à sa bouche ainsi que des traces de couteaux un peu partout… Je peux dire qu’elle a été assassinée. A côté de son corps, il y avait des couteaux auprès d’elle et un bâton", explique le médecin.

De son côté, Mohamed Fodé SOUMAH, commissaire de police présent sur les lieux, revient sur les circonstances de cette découverte macabre.

"Nous avons été appelés par le chef de quartier. A notre arrivée, on a trouvé la porte fermée, mais il y avait une odeur nauséabonde qui se dégageait dedans. Nous avons informé le procureur ainsi que toutes les autorités compétentes, plus la croix rouge. Nous avons pénétré dans la chambre où nous avons trouvé le corps sans vie de la femme inerte. Elle était dans une mare de sang ", témoigne le commissaire de Police.

Le mari de cette femme de nationalité malienne qui serait l’auteur de cet assassinat reste introuvable. Selon certaines indiscrétions, il a pris la fuite. La police a ouvert une enquête.

A suivre…

Depuis Kankan, Facély Sanoh

Pour Africaguinee.com