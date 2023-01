Fait inédit à Linsan: Baben Bah se suicide à cause de sa fille tombée enceinte..."hors mariage"

KINDIA- Baben Bah, éleveur, s’est donné la mort par pendaison, ce mercredi 3 janvier 2023, dans le secteur Timba, district de Siminia, commune rurale de Linsan, préfecture de Kindia. Ce père de famille âgé d’une cinquantaine d'années n’a pas pu digérer le choc quand il a appris que sa fille est tombée enceinte hors mariage.

Marié à une femme et père de plusieurs enfants, il a préféré mettre fin à sa vie. Selon nos informations, son corps a été découvert par un jeune aux environs de 12h.

Joint au téléphone par notre correspondant basé à Kindia, Kabinet Kaké responsable de la délégation spéciale de Linsan est revenu sur les circonstances de ce suicide.

"Baben Bah est l’un de nos citoyens résident dans le secteur Bowal de Linsan centre. Mais il passe tout son temps au parc avec ses bœufs puisque c’est un éleveur. Il s'est pendu aujourd'hui parce que sa fille est tombée enceinte.

Mais quand sa fille est tombée en grossesse, il s'est déplacé pour aller à la gendarmerie en disant qu'il ne voulait plus revoir sa fille dans sa maison. Il avait même juré pour dire que si jamais la fille remet son pied chez lui, qu'il va en finir avec elle avant de se donner la mort. Donc aujourd'hui, sa fille en question est venue à la maison et Baben a mis sa menace à exécution. Il s'est pendu entre 11 h et 12h", a expliqué ce responsable communal.

Kindia Chérif Keita

Pour Africaguinee.com