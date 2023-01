Fatou Camara : une amazone qui a troqué sa célébrité pour la terre, véritable révélation de 2022 

Dans notre monde actuel, il y a ceux qui ont choisi de se battre pour traverser la vie et ceux qui se battent pour exister. Exister, c'est développer une capacité de résilience avec à la clé, une incidence positive sur la société. Fatou Camara, est de la seconde catégorie : celle d'exister par les actes et pour les autres.

Altruiste dans l'âme, mère de 4 enfants, cette férue de la terre a vite compris que l'agro-business, loin d'être une simple option, est une voie sûre pour booster le développement socio-économique.

Malgré sa prestance et ses potentialités d'une mondaine, elle a plutôt choisi d'être une femme modèle. Un postulat qui requiert à la fois, des qualités et des valeurs qui inspirent respect et admiration.

C'est pourquoi, depuis quelques années, Fatou Camara contribue tant bien que mal à aider les femmes en milieu rural à sortir de la précarité et de l’extrême pauvreté. Ces braves femmes voient en elle un modèle d'humanisme et de patriotisme.

De son côté, Fatou Camara a été impressionnée par l'opiniâtreté et la persévérance des paysannes qui gagnent leur pitance quotidienne par la sueur de leur front. Ceci, grâce au trésor caché dans le tréfonds de la terre.

De cet amour fusionnel, Fatou la guerrière, s'est aussi lancée sur le front de l'agriculture et l'élevage.

Son amour pour la terre lui a valu le respect de tout une génération d’agriculteurs et d’entrepreneurs en Guinée.

Versée dans l'entreprenariat agricole, elle dispose aujourd'hui, des champs à perte de vue, de riz, d’ananas, de maïs, cultivés sur une cinquantaine d’hectares dans la préfecture de Coyah située à seulement cinquante kilomètres de la capitale Conakry.

Que dire de cette fermière qui fait parler d'elle toujours à Coyah à travers sa ferme bâtie sur une grande superficie! Loin des micros et caméras, ce fleuron de l'agro-alimentaire, contribue indiscutablement à l'essor économique de la Guinée à travers la chaîne des valeurs.

Fatou Camara, c'est aussi cette amazone qui fait œuvre utile pour vendre la destination Guinée. A travers ses plates-formes de communication digitale notamment sa page Facebook, elle promeut le textile guinéen.

Cette initiative s'est encore accentuée en 2022. Une année charnière dans la promotion du made in Guinea avec le concept novateur de " Branding Guinée ". Une action qui fera tilt grâce à la volonté affichée des autorités de la transition engagées à redorer l'image de la Guinée sous le sceau de la refondation de l’Etat, le repositionnement et de la rectification institutionnelle. Une dynamique à laquelle, Fatou Camara compte apporter sa contribution.

Cette native de la basse côte est convaincue que la jeunesse pourrait être la véritable locomotive du développement de la Guinée. Elle s'investit également dans l'accompagnement des jeunes qui veulent se lancer par exemple dans le monde l'entreprenariat. Un secteur véritable porteur de croissance.

Cependant, Fatou Camara estime que l’âge ne devrait pas être une marchandise politique, mais plutôt les compétences et le patriotisme. Car, la culture de la méritocratie doit être inculquée aux Guinéens pour gagner le pari du développement.

Elle croit aussi dur comme fer, que le développement de la Guinée ne passera que par le dialogue, la tolérance et surtout l’engagement des femmes en politique.

Pour cette combattante, le terrain politique est très sérieux pour être le seul apanage des hommes. Avec leur intégrité et leur moralité, les femmes pourraient mieux gérer la Guinée pour le bonheur de ses filles et fils.

L'espoir de Fatou Camara est d'autant plus grand, qu'elle est convaincue que cette transition en cours, est une occasion pour opérer le véritable changement.

C'est pourquoi, durant l'année écoulée, elle a multiplié les initiatives envers les jeunes et femmes en vue de répondre ensemble aux besoins de développement du pays.



Par Ibrahim Kalil Diallo

Journaliste

00224 621 50 15 82