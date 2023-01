Décès d’Ahmed Kourouma : Témoignages émouvants de Mafoudia, Jacques Léwa...

CONAKRY-Le décès ce lundi 2 janvier 2023 d’Ahmed Kourouma attriste ses collègues qui l’ont côtoyé pendant des années au studio d’espace Fm, notamment dans l’émission phare de la radio, les « Grandes Gueules ». Notre reporter a recueilli le témoignage de certains d’entre eux.

Daouda Mohamed Camara chroniqueur des GG. « Ça nous attriste énormément. Ahmed était un grand frère. C'était le grand frère de tout le monde. Il était cet homme que tu le veuilles ou pas, il t'impose ce statut de grand frère. Parce que même dans le débat quand tu as la parole, il peut te la retirer en te disant : petit frère, je suis ton frère tu arrêtes, je parle. Quand vous l'écoutiez à l'antenne, je vous avez l'impression qu'il y avait une guerre entre lui et nous mais en réalité il était jaloux de défendre son opinion ».

Mafoudia Bangoura, Rédactrice en Chef d'Espace TV. « C'est une autre perte que nous avons enregistrée ce matin après celle de Kadiatou Mosse Camara et autres. C'est au cours de la présentation des vœux de nouvel an que nous avons été informés du décès de Ahmed Kourouma. On nous a dit qu'il est décédé d'une courte maladie ce matin. Moi, j'étais sa petite sœur chérie. Il me traitait avec tout le respect du monde. Il avait des valeurs profondément humaines ».

Jacques Lewa Léno, Directeur Général d'Espace TV « Les départs oui, les gens peuvent aller et revenir. Les confrères qui ont eu des promotions sont partis, s'ils le veulent, ils peuvent revenir demain pour continuer à travailler. Mais Ahmed Kourouma, non car il est parti à jamais. Ça c'est vraiment un énorme choc. C'est pourquoi il était difficile pour nous de prendre la parole dans l'émission ».

Propos recueillis par Sayon Camara

Pour Africaguinee.com