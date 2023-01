Décès d’Ahmed Kourouma : Les condoléances d’Africaguinee.com au groupe Hadafo

La rédaction d’Africaguinee.com a appris, ce lundi 2 janvier 2023, avec une profonde tristesse et une vive émotion le décès de Ahmed Kourouma, journaliste chroniqueur à la radio Espace Fm. Le Groupe Hadafo et la presse guinéenne en générale, viennent de perdre une grande voix au ton incisif.

Cultivé, il se distinguait par des positions tranchées et assumées sur des sujets divers et variés portant sur l’actualité sociopolitique nationale. De la politique au micro, Ahmed a été un défenseur de la liberté et de la démocratie.

A cette douloureuse occasion, toute la rédaction d’Africaguinee.com présente ses condoléances les plus émues au groupe Hadafo où il travaille, à sa famille biologique et à la presse guinéenne.

Que l’âme d’Ahmed Kourouma repose en Paix.

Amen !

Diallo Boubacar 1

Directeur de Publication