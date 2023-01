Armée : Où se trouve le commandant Aly des forces spéciales ?

CONAKRY-Sept mois après son arrestation à Gueckedou, en Guinée forestière où il avait été muté, le Commandant Aly Camara, reste toujours « introuvable ».

Son lieu de détention est tenu secret. Un tabou bien difficile pour sa famille qui n’a pas de ses nouvelles. « Nous avons tout fait pour qu’on nous dise où il est détenu, en vain », confie un de ses proches, interrogé par Africaguinee.com.

La vie de cet officier des forces spéciales, considéré comme un acteur clé du putsch qui a évincé Alpha Condé du pouvoir le 05 septembre 2021, a basculé le lendemain du coup d’Etat.

Tout d’abord, il avait été arrêté avec un groupe de militaires puis accusé de vol d’argent lors de l’assaut contre le palais Sékhoutouréyah, aujourd’hui fermé.

Après une longue période de détention à la maison centrale de Conakry, il a été libéré en avril 2022 sans jugement, ensuite affecté à Gueckedou.

C’est dans cette ville située dans le sud de la Guinée où il sera arrêté manu militari pour la deuxième fois, alors qu’il était en compagnie de son épouse enceinte. C’était le 7 juin 2022.

Sa famille est sans nouvelle de lui depuis qu’il a été transféré à Conakry. L’attente devient longue pour ses proches inquiets, mais qui s’efforcent à garder espoir.

« On ne sait pas ce dont lui reproche…mais on prie Dieu que les choses aillent bien et qu’on le retrouve », soupire un proche du militaire.

