Permis de conduire : Comment réagissent les chauffeurs après le report de la date butoir?

CONAKRY-Dans un communiqué rendu public, ce vendredi 30 décembre 2022, le gouvernement guinéen à travers le Ministère des Transports, a annoncé le report de la date butoir pour l'acquisition des permis de conduire et vignettes biométriques jusqu'au mois de juin 2023. Comment cette décision est-elle accueillie chez les transporteurs ? Africaguinee.com est allé à la rencontre des chauffeurs et conducteurs d’engins roulants.

Les chauffeurs rencontrés ce samedi 31 décembre 2022 applaudissent cette nouvelle venue à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné par le Ministère des Transports. Mais ils sollicitent un rabai drastique des frais d'obtention de ces documents.

« Nous réjouissons de cette nouvelle mais nous demandons à l'État de réduire les montants d'acquisition de ses documents. Moi par exemple je n’ai pas de véhicules. L'argent que je gagne après avoir payé la recette, le peu qui restent c'est pour assurer la dépense journalière et la scolarité de mes enfants. Je n’épargne rien. C'est pourquoi je demande aux autorités de réduire ce montant afin de nous permettre d’être en règle en ayant les documents demandés », lance Mohamed Lamine Camara.

De son côté, Ibrahima Sory Touré comme la plupart des chauffeurs rencontrés ce matin invite le Président de la République et son gouvernement à entendre les cris de cœurs des chauffeurs.

« Avant on prenait les permis de conduire entre 80 à 100 mille mais depuis qu'ils ont fixé le frais à un million cent mille francs guinéens, nous sommes inquiets. Nous ne pouvons pas payer ça. Si le Gouvernement du colonel Doumbouya insiste sur cette décision, nous serons obligés de garer nos véhicules en attendant. S'il nous veut aider, c'est de laisser à cinq cents mille francs guinéens. Parce que non seulement nous avons des vieilles voitures, mais la clientèle aussi se fait de plus en plus rare actuellement », interpelle ce conducteur.

Mory Doumbouya bondit dans le même sens plaidant le Col Mamadi Doumbouya de prendre conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les transporteurs.

« Cette affaire de permis de conduire nous fatigue trop. La solution c'est de laisser à cinq cent mille francs guinéens. Nous plaidons le colonel Mamadi Doumbouya de penser à notre calvaire. Juin 2023, nous pensons que cette date aussi est proche mais l'essentiel est de réduire ce montant pour nous » sollicite-t-il. Certains usagers invitent les autorités à annuler la ré-immatriculation des anciens véhicules.

A suivre…

Un reportage de Sayon Camara

Pour Africaguinee.com