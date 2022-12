Boffa : Yick Fung Shipping fait un don de matériels aux 22 ports de pêche

Vendredi, le 30 décembre 2022, à Boffa- Yick Fung Shipping, un prestataire de service logistique pour les projets miniers, a fait don de matériels aux 22 ports de pêche environnants à Boffa.

A 11h00 le vendredi 30 décembre 2022, Yick Fung Shipping, l’entreprise de transport fluvial du projet minier en Guinée, sous le témoin des autorités locales et des célébrités de Boffa, a organisé une cérémonie de don de matériels aux 22 ports de pêche au long du fleuve Fatala où son projet est situé.

Yick Fung Shipping, en tant que filiale de COSCO Shipping, la plus grande compagnie maritime au monde, est engagée dans les activités des barges de bauxite depuis son entrée en Guinée en 2019. Au cours des trois dernières années, la société a organisé à plusieurs reprises des activités de dons sociaux, créé des opportunités d'emploi. De plus, elle a effectué plusieurs fois des opérations de sauvetage humanitaire en mer et s'engage pour le développement local.

Aujourd’hui, Yick Fung Shipping a fait un don de pirogues aux 22 ports de pêche, équipés de 22 moteurs, 136 pièces de filets de pêche, 68 rouleaux de corde, 8 400 de flotteurs et 2 200 unités de plombs de filet. Cela contribuera à améliorer le niveau de sécurité des ports de pêche autour du projet et le niveau de vie des résidents des communautés, et à promouvoir d’avantage la relation de bon voisinage et amicale entre l'entreprise et les communautés.

A noter que la population locale et le gouvernement ont une bonne impression de l'entreprise et qu’ils conviennent que l'entreprise est une entreprise responsable qui a apporté de grandes contributions au développement des communautés locales.

Enfin, Monsieur le préfet de Boffa a également apprécié ce don, et a souligné que le don de l'entreprise n'est pas destiné à certains individus, mais à toutes la population. Il espère que les chefs de ports de pêche le partageront avec la communauté après avoir reçu les articles donnés.

En outre, il espère que tout le monde respectera la loi et créera un bon environnement d'investissement pour les entreprises étrangères qui ont investi en Guinée et prévoient de s’installer en Guinée à l'avenir, afin de promouvoir le développement rapide de Boffa.