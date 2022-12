Urgent-Crimes de sang : Les choses s’accélèrent pour "traduire" Alpha Condé en Justice…

CONAKRY-Les choses s'accélèrent au niveau du parquet de Dixinn en charge de mener les enquêtes sur les crimes de sang. La justice a décidé d’entamer les choses sérieuses concernant les infractions pénales héritées du régime déchu.

Depuis le déclenchement de cette procédure, peu d’actes avaient été posés jusque-là, au point que certains avaient commencé à nourrir des craintes sur la réelle volonté des autorités judiciaires à faire la lumière sur ces crimes. Erreur, apprend-on.

Ce vendredi 30 décembre 2022, maître Thierno Souleymane Baldé, un des avocats qui accompagne les proches des victimes, a annoncé que les auditions des familles vont commencer dès la première semaine du mois de janvier 2023.

« Une priorité sera accordée aux dossiers dont il existe suffisamment des éléments de preuves pour l’identification des présumés auteurs des crimes d’assassinat pendant le régime de M. Alpha CONDE. Des garanties ont été données par la commission d’enquête et M. le Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de Dixinn quant à la volonté et la détermination de veiller à l’aboutissement des enquêtes en cours », a révélé maitre Baldé.

Alpha Condé, chassé du pouvoir le 05 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya, fait face à une cascade de plaintes en Guinée. En plus de crimes de sang, il est également visé par une procédure liée à la corruption.

Pour le premier cas, l’ancien dirigeant Guinéen est spécifiquement accusé de "meurtres, assassinats, homicide volontaire, complicité", pour ne citer que ces infractions. Les Etats-Unis l’ont également épinglé récemment pour les graves violations des droits humains commis dans le sillage du référendum constitutionnel de 2020.

« Toutes les familles des victimes sont invitées à collaborer afin de donner une chance aux enquêteurs de faire aboutir leur recherche des éléments de preuves pour traduire non seulement les auteurs des crimes mais aussi les commanditaires, y compris M. Alpha CONDE », appelle maitre Thierno Souleymane Baldé qui indique que la Cour Pénale Internationale (CPI) est disposée à accompagner les familles des victimes pour l’aboutissement des enquêtes et de l’organisation d’un procès éventuel.

Au-delà des cas d’assassinat, les victimes de coups et blessures sont aussi concernées. Celles-ci doivent participer aux auditions, invitent maître Baldé, annonçant qu’il va apporter assistance aux familles.

« Cela va permettre de trouver des moyens pour leur venir en aide comme la loi le prévoit dans des telles circonstances. A ce stade de la procédure, le Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de Dixinn tient à l’aboutissement des enquêtes. Nous allons apporter notre assistance aux familles des victimes dans ce sens. En cas de défaillance, nous en tirerons les conséquences de droit », a-t-il promis.

Maitre Baldé qui dirige l’ONG IRDED interpelle le Président de la République et le Ministre de la Justice afin qu’ils apportent leur soutien aux parquets concernés pour diligenter rapidement des enquêtes sérieuses et faire traduire en justice tous les auteurs des assassinats des concitoyens citoyens sans aucune obstruction.

« L’instauration de la démocratie et l’Etat de droit exigent des actes courageux et forts pour assurer la primauté du droit. Nous attendons du Président de la République un soutien clair pour permettre la vérité et la justice de triompher », a-t-il lancé.

Dossier à suivre…

