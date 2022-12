Bamako : Les 46 soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de réclusion criminelle

BAMAKO-Le verdict est tombé ce vendredi 30 décembre 2022 ! Les 46 soldats ivoiriens arrêtés en juillet dernier au Mali, ont tous été condamnés par la cour d’assises de Bamako, au terme d’un procès expéditif de deux jours, tenu à huis clos, loin des regards indiscrets des hommes de médias mis soigneusement à l’écart.

Ils ont été reconnus coupables d’« association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre… »

Le verdit a été rendu public à travers un communiqué du Procureur général près la cour d’appel de Bamako. Deux arrêts ont été rendus dans l’affaire ministère public contre Kouassi Sanni Adam et 48 autres.

Dans le premier, les quarante-six (46) militaires ayant comparu ont été condamnés à vingt (20) ans de réclusion criminelle assortie de deux (2) millions d’amende chacun.

Dans le second arrêt, la cour d’assises de Bamako a condamné par contumace les trois (3) femmes accusées n’ayant pas comparu, à la peine de mort et de dix (10) millions d’amende chacune.

La cour a ordonné la confiscation des armes ayant servi à la commission des infractions retenues à la charge des accusés.

