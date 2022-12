Alerte info : L'Anad, le RPG et leurs alliés rejettent les conclusions du dialogue...

CONAKRY-Sans surprise, l'inter-coalition composée de "ANAD, RPG ARC EN CIEL ET ALLIÉS, FNDC POLITIQUE, FPP", a annoncé ce vendredi 30 décembre 2022, son rejet des conclusions du dialogue inclusif inter-guinéen, organisé du 24 novembre au 15 du mois en cours par le Gouvernement.

« Nous tenons à informer l'opinion nationale et la communauté internationale qu'elle ne se sent pas concernée ni liée par les conclusions et les recommandations du dialogue qui vient de clôturer ses travaux à Conakry le 21 décembre dernier », a indiqué Boubacar Diallo, dans une déclaration qu’il a lu au nom de l’inter-coalition, au terme d’une plénière tenue au QG de l’UFDG (union des forces démocratiques de Guinée).

Selon lui ce dialogue organisé par le Gouvernement n'a été en réalité qu’un séminaire de validation des décisions unilatéralement prises par le CNRD, comme ce fut le cas lors des concertations et des assises organisées auparavant par le gouvernement de la Transition.

« Force est de constater que la junte et son gouvernement ont méprisé la directive de l’instance suprême de la Cedeao puisqu’ils ont continué à dérouler le programme des assises sans coup férir », fustige l’inter-coalition dans sa déclaration.

Réitérant sa disponibilité à participer au dialogue politique inclusif conformément à la directive de la Cedeao, l’inter-coalition dit craindre que ce qu’elle qualifie de politique d’autruche et de défi de la part de la junte ne fragilisent encore davantage les relations entre la Guinée et l’instance sous-régionale.

Dansa Camara

Pour Africaguinee.com