La planète foot en deuil : le "Roi" Pelé est mort...

La planète foot est en deuil : Le Roi Pelé est décédé ce jeudi 29 décembre 2022, à l'âge de 82 ans. Cette légende du football mondial s'est éteinte des suites d'une longue maladie. Toute sa famille était à son chevet ces derniers jours. Dans sa riche carrière, l'icône brésilienne marqué 1000 buts et remporté trois coupes du monde. Une légende.

« L'inspiration et l'amour ont marqué le voyage du roi Pelé, décédé paisiblement aujourd'hui. Dans son parcours, Edson a charmé tout le monde avec son brillance dans le sport, a arrêté une guerre, a effectué un travail social à travers le monde et a répandu ce qu'il croyait le plus être le remède à tous nos problèmes : l'amour », a écrit ses proches sur sa page facebook peu après son décès.

Figure majeure du football, Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Surnommé O Rey, le roi, Pelé est l'unique joueur de football à avoir remporté trois fois la Coupe du monde de football, en 1958, 1962 et 1970.

Désigné athlète du siècle par le CIO (comité international olympique), joueur du XXe siècle par la FIFA, lauréat d'un ballon d'Or d'honneur, l’attaquant brésilien est célèbre pour avoir marqué plus de mille buts dans sa carrière, une partie d'entre eux lors de matchs amicaux.

Opéré d'un cancer en septembre 2021, Pelé décède de la maladie le 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans, à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo.

