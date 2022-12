Cas Damaro Camara : l'inquiétude grandit chez les proches de l'ex président de l'Assemblée nationale

CONAKRY- L’état de santé de l’ancien président de l’Assemblée Nationale, incarcéré depuis fin avril, continue de se dégrader.

Amadou Damaro Camara a été évacué d’urgence pour la énième vers un centre hospitalier pour des soins. Il a déjà perdu 12kilos et ne ressens plus certaines parties de son corps, a confié à Africaguinee.com, un proche de l’ancien chef du parlement guinéen (neuvième législature).

Il y a un mois, son avocat maître Santiba Kouyaté avait tiré la sonnette d’alarme, plaidant auprès des autorités compétentes de permettre à son client d’aller se faire soigner dans une structure appropriée.

Maitre Kouyaté indiquait qu’il souffrait de douleurs thoraciques et que le pire était à craindre si rien n’est fait pour sa prise en charge. Depuis, son état se serait davantage aggravé.

« Nous sommes très inquiets », s’alarme un des proches de M. Camara. En plus des douleurs thoraciques, il y a le fait qu’il est diabétique. Plus grave, d’autres symptômes plus inquiétants sont apparus ces derniers temps.

Amadou Damaro Camara était une figure importante du régime d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021. Inculpé pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, il a été incarcéré depuis fin avril 2022 à la maison centrale de Conakry.

A suivre…

Africaguinee.com