Tabital Pulâku : Voici "pourquoi" les trois grands Diwés du Foutah ont rejeté le choix le Thierno Yaya…

CONAKRY-Aussitôt la fin du bras de fer lié à l’inauguration de la maison du Foutah « Suudu Baaba », voilà une autre zizanie qui vient diviser les fils de cette région. Cette fois-ci, c’est l'installation de Thierno Yaya Diallo, comme président de la jeunesse de la structure dénommée « Tabital Pulaku Guinée ».

Réunis dans la soirée du mardi 27 décembre 2022, au domicile de l’opérateur économique Elhadj Alsény Dalaba « Safricom », dans la banlieue nord de Conakry, des représentants des trois grands Diwés du Foutah « Timbo, Labé, Timbi » ont rejeté le choix de ce jeune fonctionnaire international pour diriger cette puissante organisation. Pourquoi ce rejet ? Mamadou Saïdou Baldé explique :

"Les sages du diwal de Timbo qui résident à Conakry me chargent de passer cette information : ça fait des jours depuis que les tractations entre jeunes du Foutah sont en cours pour diriger cette association dénommée Tabytal Pulaku Guinée. Chez les jeunes, il y a eu certains qui ont été élus au Nigéria. C’est le cas de Thierno Yaya. Il est revenu en Guinée pour solliciter la présidence de la jeunesse d Tabytal Pulaku Guinée alors qu’il y avait déjà d’autres candidats.

Face à ce bras de fer, nos notables se sont réunis pour mener une médiation afin qu’il y ait une entente. Nos autorités du Foutah ont même fait une déclaration dans ce sens dans laquelle, elles ont annoncé qu’en ce qui concerne l’installation des responsables de Tabytal Pulaku Guinée, tout ce qui était prévu doit être mis en suspens jusqu’à ce qu’il y ait une plus large concertation pour trouver un consensus.

C’est dans ce contexte qu’on a appris que le président de la coordination Fulbé et Haaly Pular a pris une décision d'installer monsieur Thierno Yaya Diallo au poste de président de la jeunesse de Tabytal Pulaku Guinée. Suite à ça, la notabilité du Diwal de Timbo et les autres informent ses fils et filles que cette installation n’est pas légitime. En conséquence, elle est de nul effet. Donc, elle ne les engage pas", a martelé M. Baldé.

Elhadj Ibrahima Diallo, au nom du Diwal de Labé a abondé dans le même sens : "Je parle ici au nom des représentants du Diwal de Labé résidants à Conakry. Ils me chargent de vous dire qu'ils ne partagent pas l'installation du responsable des jeunes Tabital Pulaaku Guinée. On aurait souhaité que cela se fasse après une large concertation, une large compréhension dans un cadre convivial à l'image des autres cérémonies qui se sont passées », a-t-il martelé.

Thierno Yaya Diallo, le président contesté quant à lui, dans une sortie dans la journée du mardi 27 décembre 2022, a annoncé qu’il se donne pour mission de construire l’unité et de bâtir un programme de société pour le progrès et le développement.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com