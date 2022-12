Guinée : Le fonds de l’indigence lance le déploiement de caisses humanitaires dans les ministères et institutions

CONAKRY-Ce mercredi 28 décembre 2022, le Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a lancé une campagne de déploiement de caisses humanitaires dans les ministères et institutions sur toute l'étendue du territoire national. C’est la Haute Autorité de la Communication (HAC) et le Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables qui ont servi de cadre au lancement de ce premier lot.

Barry Ibrahima chargé de projets et de programmes au Fonds de Développement Social et de l'Indigence, explique le but et la portée de cette initiative.

"Aujourd'hui, nous lançons la campagne de déploiement des caisses humanitaires dont l’objectif est d’aider aux indigents et à tous les nécessiteux. Nous commençons ce lancement par la Haute autorité de la communication pour une mobilisation de fonds afin de voler au secours à toutes les personnes vulnérables dans notre pays. Ces collectes se feront de façon transparente. Le dépouillement sera fait après chaque trois mois en présence d'un huissier de justice qui va faire sortir tous les fonds collectés dans les différents ministères et institutions", a expliqué M. Barry.

Le déploiement de ces caisses humanitaires concerne la capitale Conakry et à l'intérieur du pays. Là, ce sont les Gouvernorats, les préfectures et les sous-préfectures qui sont concernés.

Prenant la parole au nom des travailleurs de la HAC, Ahmed Kamy Camara a exprimé sa satisfaction par rapport au lancement d’une telle initiative au sein de l’institution. "Nous sommes très heureux que la première action grandiose soit lancée chez nous. Nous allons tout faire pour que cette campagne soit réussie dans notre institution", a-t-il promis.

Après la HAC, la délégation du fonds de l’indigence s’est dirigée vers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables où la caisse humanitaire a été installée. Après avoir mis un montant symbolique dans la caisse, Yassy Tolno Roger, le secrétaire général dudit ministère a salué l’initiative du fonds de l’indigence.

« On se réjouit de cette initiative qui va permettre de mobiliser des ressources pour les personnes indigentes du pays. Nous souhaitons que cette initiative puisse prospérer. Parce que beaucoup de caisses peuvent être mises un peu partout, mais ça dépendra de la volonté des uns et les autres. Nous demandons à tout le monde d'ouvrir leur cœur pour qu'on puisse aider d'autres personnes qui ont besoin de ces fonds", a-t-il appelé.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com