Guinée : Fodé Mansaré décide de contre-attaquer après sa condamnation…

CONAKRY-La justice guinéenne a émis un mandat d'arrêt contre l'ancien international guinéen, Fodé Mansaré et trois autres personnes, incriminés dans une affaire de gestion de la plage de Kipé, située dans la commune de Ratoma.

A cet effet, ils ont été condamnés par défaut à un an d'emprisonnement et au payement d'une amande de dix millions (10 000 000 Gnf), chacun, selon un verdict rendu le 20 décembre 2022 par la Cour d’Appel de Conakry. Mais l’ancien attaquant guinéen ne compte pas baisser les bras. Au contraire, Fodé Mansaré, entend contre-attaquer. Joint par Africaguinee.com, son avocat a annoncé qu’il va faire appel de la décision qui selon lui est baisée.

« J'ai cet arrêt qui m'a été signifié ce mardi 27 décembre 2022. A sa lecture, il y a beaucoup de points de droit qui n'ont pas été respectés. D'abord, toutes ces personnes physiques qui ont été condamnées, je veux parler de monsieur Issa Soumah (paix à son âme), il a agi au nom et pour le compte de la mairie de Ratoma. Parce que la mairie a signé la réquisition qui a été remise à la gendarmerie escadron numéro 2. Et Fodé Mansaré, on a mis son nom parce que tout simplement il aurait agi au nom et pour le compte Massa Recording communication. Monsieur Molota Camara, on a mis son nom dans ce dossier parce qu'il a agi en tant que conseiller communal de la mairie de Ratoma. Et comme vous le savez, il y a une distinction entre la personnalité morale et la personnalité physique(...) », a pointé Me Bernard Feindouno, avocat de Fodé Mansaré.

Ces personnalités sont poursuivies pour destruction de biens privés, abus d'autorité et complicité. Il s'agit là d'une réquisition que la mairie de Ratoma (personnalité morale) a signée, a fait observer l’avocat. « En droit pénal, il n'y a pas d'infraction à la loi pénale lorsque les faits sont commandés par la loi ou par l'autorité légitime ou par une décision de justice ou par la légitime défense (...)», a soutenu maître Feindouno, qui persiste et signe que le traitement de ce dossier par la justice a été biaisé.

« Nous sommes en matière pénale. Et, en cette matière, la personne pour qu'elle soit jugée par devant une juridiction, doit recevoir individuellement ou personnellement l'exploit de citation. L'arrêt même en fait foi. Mohamed Cissé, sa condamnation c'est par défaut. Molota Camara, c'est par défaut. Issa, c'est par défaut. Et Fodé Mansaré, on dit répudié contradictoire. Cela veut dire que les personnes-là n'ont jamais reçu une citation », selon toujours l'avocat de Fodé Mansaré.

A Africaguinee.com, Maître Bernar Feindouno annonce qu’il va attaquer la décision qui a été rendue contre son client. « Cet arrêt émis contre mon client sera attaqué pour ces multiples violations de la loi, et sur la forme et sur le fond. Sur la forme, vous comprendrez que les parties n'ont jamais été touchées par un huissier. Or, en matière pénale, la responsabilité étant personnelle et individuelle, ils (prévenus, Ndlr), devraient être en contact direct avec l'huissier». Le conseil de l’ex attaquant guinéen, affirme que c'est une décision qui a été rendue par surprise et par défaut. « Un recours sera donc déposé à la même cour qui a rendu la décision », a martelé l’avocat.

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com