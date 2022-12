Diabaty Doré : "Le plan de la junte est de mettre tous les anciens en prison…"

CONAKRY-Dans un entretien accordé à Africaguinee.com, Diabaty Doré, un des vice-présidents de l'ANAD (alliance nationale pour l’alternance et la démocratie), a accusé la junte au pouvoir en Guinée d’avoir un agenda caché.

Le jeune politicien soutient que le plan du CNRD est de mettre tous les anciens en prison pour organiser les élections. Il s’est aussi exprimé sur la réaffirmation de l’interdiction des manifestations et de l’acquisition de l’avion par le président de la transition.

AFRICAGUINEE.COM : Le week-end dernier, le CNRD a réitéré l’interdiction des manifestations. Qu’est-ce que cette décision vous inspire ?

DIABATY DORÉ : Quand on impose une charte, quand on gère un pays avec les armes, avec l'arrogance, avec le mépris et que de l'autre côté l’on sait bien qu'il a une classe politique très forte capable de mobiliser des millions de personnes dans la rue, voilà pourquoi on nous dit qu’il n’y aura plus de manifestations.

Ce n’est pas le CNRD qui a demandé de faire l’amour à la Guinée ? Nous n’avons plus de constitution, je suis d’accord, mais la charte qu'eux-mêmes ont élaborée, dans son article 8, le droit de manifestation n'est-il pas consacré ? Pourquoi cela ? C’est parce qu'on prend la Guinée comme une priorité privée ! Mais ça ne marchera pas !

Les politiques n’en demandent-ils pas trop ?

On demande quoi ? Est-ce qu’on a demandé de déplacer le mont Nimba qui se trouve chez mois en forêt ? Est-ce qu’on a demandé de déplacer la mer ? NON. Tout ce que nous demandons, c’est de mettre en place un cadre de dialogue inclusif sincère. La troïka (ANAD, FNDC POLITIQUE, RPG ARC EN CIEL », fait aujourd’hui 95% de l’électorat de la Guinée. Ce n’est pas donné à tout le monde. Donc, qu’ils interdisent ou pas un acte qui ne sied pas dans le respect de la charte, nous allons manifester parce que c’est un droit consacré par la charte de la transition.

Les mouvements de soutien pro-junte sont également interdits. N’est-ce pas équitable ?

Ils disent qu’ils interdisent aussi les mouvements de soutiens que certains utilisent pour en faire un fonds de commerce, c’est parce qu'ils ont d'autres intentions. Comme je l'ai toujours dit, ils ont un agenda caché qui a commencé à être dévoilé petit à petit. Ce Pouvoir ne veut pas laisser le pouvoir. Il ne veut pas organiser des élections (…) leur plan c’est de mettre tous les anciens en prison pour organiser les élections. Or, il y a des jeunes dans la politique guinéenne qui sont pires que les anciens qu’on essaie d’écarter. Merci de suivre la suite de l’entretien sur la vidéo ci-dessous.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com