Jet présidentiel : tabou sur la destination du C9-SPMIl floqué "République de Guinée"

CONAKRY-Où est passé l’avion présidentiel acquis pour la Guinée par le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya ? Le mystère reste entier alors que les conditions de son acquisition continuent de défrayer la chronique dans la cité, malgré les clarifications du ministre du Budget Lancinet Condé.

"L'avion n'est plus là, il a décollé du tarmac de l’aéroport depuis le jour où il a été présenté au président de la transition le colonel Mamady Doumbouya. Depuis ce jour, je ne l'ai plus revu ici. Au niveau de l'aéroport d'Ahmed Sékou Touré, on ne connait pas sa destination. On ne nous a pas dit à quel jour cet avion va revenir en Guinée", a confié à Africaguinee.com, un responsable de l'aéroport d'Ahmed Sékou Touré.

L’acquisition de cet appareil de marque C9-SPMIl de type présidentiel, a suscité une avalanche de réactions en Guinée. Face aux polémiques, le ministre du Budget a fait une mise au point devant les conseillers nationaux, déclarant citant : « l’avion n’est ni un achat, ni un don, ni un prêt, c’est une mise à disposition faite par un acteur minier qui veut être un partenaire stratégique de la Guinée ». Mais cette sortie n’a pas eu l’effet escompté. Au contraire, elle a contribué à raviver la polémique et les interrogations alors qu’on annonce une flotte de trois avions. Selon certaines indiscrétions, le jet présidentiel devrait connaître quelques retouches, avant son retour.

En décidant de s’offrir un avion, 20 ans après la liquidation d’Air Guinée, les autorités de la transition ont voulu corriger une anomalie qui ternit l’image du pays, susurre-t-on. Mais au-delà, l’enveloppe de dette héritée du régime déchu, uniquement pour les locations d’avions pour les déplacements d’Alpha Condé s’évaluerait à plus de 50 millions de dollars, souffle un officiel. Toute chose qui a poussé les nouvelles autorités à doter la Guinée d’un avion présidentiel.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com