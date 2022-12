Dialogue inclusif : Le décision de Doumbouya qui jette le froid sur l’initiative de Embalo…

CONAKRY-Alors que le président en exercice de la Cedeao a entamé des concertations pour le lancement d’un dialogue dit inclusif, le président de la transition, a pris un acte ce mardi 27 décembre 2022, qui jette un "froid mordant" sur cette initiative qui risque de se heurter à un obstacle de la part de Conakry.

Le colonel Mamadi Doumbouya, a pris un décret ce soir créant un comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Placé sous l’autorité du premier ministre, ledit comité a pour mission de :

Coordonner le suivi de la de la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen. Il est doté d’une autonomie en termes de visibilité sur l’ensemble de la mise en œuvre des résolutions du dialogue inter-guinéen,

Élaborer un plan de travail pour le suivi des actions et d’assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des résolutions du dialogue inter-guinéen,

D’élaborer des rapports périodiques à l’intention de toutes les parties prenantes.

La création de ce comité national permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue inter-guinéen, intervient alors qu’Umaro Sissoco Embalo a entamé hier lundi des consultations pour la tenue d’un nouveau dialogue, conformément à la recommandation des chefs d’Etat de la Cedeao lors de leur sommet le 04 décembre à Abuja.

Mais ce décret sonne comme une réponse, on ne peut plus clair, à cette initiative du président de Guinée Bissau qui s’est entretenu avec Cellou Dalein Diallo, Sékou Souapé Kourouma, Sékou Koundouno et Saikou Yaya Barry.

