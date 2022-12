Apparition de Saikou Yaya à Bissau :"Les services compétents tireront les conséquences de droit", prévient Charles Wright

CONAKRY-En octobre dernier, le Secrétaire Exécutif du parti Union des Forces Républicaines (UFR) a été évacué en Tunisie pour des raisons humanitaires en vue de bénéficier des soins plus appropriés. Saikou Yaya Barry avait déjà fait plus de deux mois à la maison centrale de Conakry où il est tombé malade.

Deux mois après son évacuation, M. Barry semble avoir repris forme. Il est réapparu ce lundi 26 décembre 2022 à Bissau lors d’une rencontre de haut niveau entre une délégation de la troïka « ANAD, FNDC POLITIQUE, RPG ARC EN CIEL » et le président en exercice de la Cedeao, Umaro Sissoco Embalo. Une apparition qui surprend le garde des sceaux. Amené à réagir cette affaire, Charles Alphonse Wright a affirmé ce mardi 27 décembre 2022, que les services compétents tireront toutes les conséquences de droit. Explications.

« Monsieur Saïkou Yaya Barry avait bénéficié par ordonnance numéro 429/CAB/DJI/TPI/2022 d'une autorisation d'évacuation sanitaire dont le Ministère de la justice et des droits de l'Homme avait été mis à copie à titre d'information par la Direction de l'administration pénitentiaire. En rappel, bien avant cette décision d'évacuation sanitaire sur la Tunisie, le département de la justice et des droits de l'Homme, compte tenu de l'état de santé dégradant de Monsieur Saikou Yaya Barry, avait pris en charge ses frais médicaux au niveau des hôpitaux Ignace Deen et sino-guinéen. Je me suis personnellement rendu à son chevet pour m'enquérir de son état de santé dont à l'époque nécessitait cette mesure d'évacuation sanitaire.

Cette mesure a été prise sur la base de la requête formulée par le pool d'avocats représenté par Me Salifou Béavogui. Cette décision a été soutenue par le département de la justice qui a facilité sa mise en œuvre permettant à l'intéressé de se faire soigner à l'étranger sur la base des rapports médicaux fournis par les services médicaux de Ignace Deen et de l'hôpital Sino-guinéen. Il ressort du dispositif de cette ordonnance ce qui suit: "Vu les dispositions de l'article 147 du code de procédure pénal guinéen, autorisons l’évacuation sanitaire de Saikou Yaya Barry dans un centre neurochirurgie en Tunisie pour la période couvrant sa prise en charge dans ledit centre. Disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute".

Cette décision de justice faisait obligation au bénéficiaire d'informer les autorités judiciaires pour toute autre déplacement de nature à justifier le traitement de sa maladie en dehors de la Tunisie où il était censé suivre son traitement. En outre, si son état de santé ne nécessitait plus son maintien médical en Tunisie, il avait le devoir d'aviser les autorités judiciaires pour faciliter son retour au pays avec le respect de l'ensemble de ses droits.

Contrairement à cette décision de justice prise pour des raisons humanitaires et de droit (chaque personne poursuivie a droit à un traitement), les autorités judiciaires ont été surpris de voir l'inculpé sous d'autres cieux d'où la question de son état réel de santé. Pour la cohérence de la politique pénale, les services compétents tireront les conséquences de droit dans le strict respect de la loi », a indiqué le garde des Sceaux.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com