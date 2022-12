Saloum Cissé "maudit les traitres" au sein du RPG : « Ils vont tous payer… »

CONAKRY-Depuis la chute du régime d’Alpha Condé le 05 septembre 2021, c’est la première fois que Saloum Cissé prend une position aussi ferme et des propos aussi caustiques. Le Secrétaire Général du RPG arc-en-ciel s’est livré à un véritable coup de san. L’ancien député de la huitième législature n’est pas passé par le dos de la cuillère pour fustiger l’attitude de certains militants à deux faces.

Alors que l’ancien parti présidentiel est fragilisé par l’emprisonnement de plusieurs de ses responsables, accusés de corruption, M. Cissé croit fermement en la capacité de résilience du RPG face aux vicissitudes de la vie qui jalonnent son parcours. Ce responsable du parti d’Alpha Condé dit à qui veut l’entendre qu’ils ne transigeront pas d’un iota. Il prévient les « traitres » du parti qui manigancent en sourdine pour s’enrichir, ils « paieront tous ». Explications.

« Il y a beaucoup de spéculations, mais vous pouvez rester tranquille, le bases du parti à l’intérieur du pays sont intacts. Nous avons effectué une mission silencieuse, il fallait partir, écouter, constater sans bruit. On est rentré ici ragaillardi, convaincu et rassuré que le RPG garde sa force. Il est plus fort qu’hier.

Depuis les « 90 », vous ne verrez pas un responsable du bureau politique du RPG qui n’a pas fait la prison. Il n’y en a pas. Lorsqu’on a attaché les femmes au pont 08 novembre, certaines ont fait six mois hospitalisés à Donka. Il fut un moment, on allait nous cueillir dans nos familles comme des mangues mures faire de nous ce qu’ils veulent. J’ai fait les 32 escaliers trois mois dix-sept jours sans voir le soleil. Pour m’interroger, on allait me chercher dans ma cellule à 03h du matin. On a résisté à toutes ces vicissitudes. Rien ne peut nous faire peur. On a un grand parcours de persévérance et d’endurance.

Les jeunes qui disent qu’il faut balayer la ville classe politique, doivent savoir qu’en politique on ne dit : ôte-toi de là pour que je m’y mette. Non, c’est un processus. Le parti est régi par les statuts et le règlement intérieur. Nous marchons en fonction de ces deux textes qui constituent la charpente du parti. Ceux qui croient qu’ils peuvent se concerter à Matam, à Dixinn ou ailleurs pour que le bureau politique quitte, ils se trompent. On a plus de six cent et quelques sections en Guinée. A l’extérieur, il y a au moins plus de 300 sections. Au RPG, c’est un congrès qui peut remplacer les responsables du parti, ce n’est pas autre.

Réduits à leur tube digestif

On voit que beaucoup de ces gens sont réduits au niveau de leur tube digestif, ils ne cherchent qu’à manger. Pour bien manger, il faut dénigrer les principaux responsables du RPG, mais ils perdent leur temps. On ne sera jamais distrait. Ceux qui sont en quête du plat du jour, quittes à eux de partir, mais le RPG arc-en-ciel restera toujours le même et ne cédera pas d’un iota. On se connait depuis plus de 30 ans, ce n’est pas un farfelu qui viendra nous détourner de l’essentiel.

Ces jeunes qui font de la manipulation aujourd’hui, ceux qui ont pris la balle au rebond pour s’enrichir, on ne rentrera pas dans les détails mais ils vont payer tous. S’ils ne sont pas reconnaissant vis-à-vis du Pr Alpha Condé, du RPG, ils paieront tous. Nous les connaissons et nous les voyons derrière des actions, mais personne ne peut nous faire perdre. On n’a pas eu peur du régime de Lansana Conté (24 ans au pouvoir) à l’époque très puissant, on s’était levé, on nous a mis en prison, mais on ne nous a pas éteint. On a continué à briller comme l’étoile polaire.

Soyez rassurés qu’on ne peut pas nous déboussoler. Notre objectif sera atteint s’il plait à Dieu. Certains croient, comme ils ont des postes, ils peuvent influencer le parti, mais je leur dis que le parti a une ligne bien tracée que nul ne peut nous détourner. On suivra la ligne du Pr Alpha Condé, celle Dr Kassory Fofana…et de la Direction nationale du parti. Notre détermination reste inaltérable pour ça ».

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com