Intronisation d’Elhadj Ousmane sans loi : La consigne des autorités morales du foutah ignorée?

MAMOU-Après l’inauguration de la maison du foutah, « Suudu Baaba », Elhadj OUSMANE Fatako Baldé, président de la Coordination HALPULAR sera intronisé ce lundi 26 décembre 2022.

L’évènement placé sous la haute autorité morale du Khalife et des sages du Foutah se tiendra au stade Général Lansana Conte de Nongo, selon le programme consulté par AFRICAGUINEE.COM.

Toutefois, des langues se délient par rapport à cette intronisation, qui au départ, n’avait reçu l’onction du Califat du foutah. Que s’est-il passé ? La consigne d'Elhadj Bano et les autres notables a-t-elle été ignorée ?

Difficile de répondre à cette question avec exactitude. Joint par Africaguinee.com, le porte-parole des autorités morales du Foutah, Elhadj Alhuseiny Barry, se dit être surpris des nouvelles qui viennent de Conakry par rapport à ce programme d’investiture.

« J’ai été surpris comme tout le monde d’apprendre cette intronisation. Parce que c’est au nom des sages de Foutah que cela (intronisation NDLR) doit se tenir. La décision qui a été entérinée à Labé était relative l’inauguration la maison du Foutah.

Tout le reste devait attendre. Que ce soit l’intronisation du nouveau président de la coordination Halpular, que ça soit l’installation du président de la structure de Tabital Pulaaku, tout ceci c’est l’autorité morale qui devait décider. Dans tout le Foutah, celle-là on l’a déjà, c’est Elhadj Bano Bah, Khalife du Foutah.

Tout le reste devrait être réglé ultérieurement. Je suis très surpris de voir qu’au-delà de l’inauguration, ELHADJ OUSMANE FATAKO BALDÉ, se fera introniser. Je ne comprends plus. Vraiment, il y a un flou total. Et, moi j’ai levé le pied parce que je ne comprends plus rien », a indiqué le porte-parole des autorités morales du foutah.

D’autres sages du Foutah joints au téléphone promettent de réagir dans les prochaines heures pour expliquer la situation qui prévaut

A suivre…

