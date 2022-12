Incendie à Lambanyi : "On est à plat… on demande de l'aide", plaide Ibrahima Bah

CONAKRY-Un incendie s’est déclaré dans la nuit du dimanche à lundi 26 décembre 2022 dans des magasins de vente de pièces détachées, au quartier Lambanyi "centre commercial", dans la commune de Ratoma, dans la banlieue nord de Conakry.

Selon la victime, interrogée par Africaguinee.com, c’est aux environs de 02heures du matin que le feu s’est déclaré dans son garage.

Les flammes ont réduit en cendre deux magasins contenants des pièces et des stocks d’huile de moteur. Ibrahima Bah n’a pas fini de faire l’inventaire des dégâts, mais selon elle, les pertes subies peuvent s’estimer à des centaines de millions de francs guinéens.

« C’est à 02h du matin qu’on m’a appelé pour m’informer que mon magasin est en feu alors que j'étais chez moi à Dubreka. On a appelé les services de la protection civile. Grâce aux sapeurs-pompiers, ils ont pu éteindre le feu et limiter les dégâts », raconte Ibrahima Bah qui demande aux autorités et aux bonnes volontés de venir en aide.

"Je vendais des pièces détachées de voitures. J'ai plus 8 personnes qui travaillent avec moi ici. En ce qui concerne les pertes, elles sont énormes. Je peux les estimer à 200 millions de francs guinéens. Mais, nous remercions beaucoup Dieu, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine", a-t-il témoigné.

Et d'ajouter : "Nous sommes à plat, on ne peut plus rien faire. On se débrouillait ici avec beaucoup de personnes qui gagnaient aussi leur vie ici. Si on ne nous aide pas à nous relever, on serait obligé de fermer. Je demande au Président de la république, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya de nous assister », a-t-il lancé.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com