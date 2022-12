Guinée : Ce que recommande l'archevêque de Conakry pour une sortie de crise...

CONAKRY-Noël est la fête chrétienne qui célèbre la Nativité. Elle rappelle la naissance de Jésus-Christ.

Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver boréal auquel elle est associée.

Ce dimanche 25 décembre, à l'instar de leurs coreligionnaires, les fidèles chrétiens guinéens réunis à la Cathédrale Sainte Marie de Conakry, ont célébré cette fête.

A cette occasion, l'archevêque de Conakry, dans son homélie a invité les Guinéens à l'union et à la cohésion.

«Je saisis cette occasion de la fête de Noël, pour adresser mes vives remerciements au CNRD et à son président, au Gouvernement aux braves et persévérantes facilitatrices du dialogue et aux acteurs sociopolitiques pour le bon déroulement du dialogue inter-guinéen, qui a débouché sur un consensus, et l'adhésion des parties prenantes au processus.

Il est important de réitérer que le dialogue entre les acteurs politiques constituent un moyen essentiel de parvenir à un consensus sur des problématiques stratégiques allant vers le développement et la démocratie dans notre pays...», a laissé entendre Monseigneur Vincent Koulibaly.

Les fidèles chrétiens ont eu à leur côté, le Président de la transition ainsi que quelques membres de son cabinet.

Prenant la parole, le Colonel Mamadi Doumbouya a véhiculé de paix, de prospérité et d'union. Il a également formulé des prières pour les malades et les morts.

A suivre...

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com