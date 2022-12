Découverte à Ghahira : Les experts du Gouvernement bouclent leur mission mais le mystère demeure…

MALI-Les experts déployés par le Gouvernement guinéen à Ghahira pour percer le mystère lié au jaillissement d’un liquide dégageant une odeur semblable au gasoil ont bouclé leur première mission.

Après une semaine de recherche, les équipes de la SONAP (Société nationale des pétroles) et les géologues se sont retirées du village, emportant avec eux des échantillons qu’elles ont prélevés pour effectuer des d'analyses poussées dans des laboratoires de pointe. Toutefois sur le terrain, les experts ont laissé piquets à un rayon de kilomètres du village. La maison où le jaillissement a eu lieu reste toujours sous scellé jusqu'au retour des missionnaires. Ils pourraient revenir dans 2 semaines pour y rester cette fois-ci pour une période de 45 jours, appris africaguinee.com

« La mission s'est retirée pour le moment, on nous dit qu'elle reviendra dans 2 semaines pour d'autres travaux. Ils ont creusé au moins 4 mètres de profondeur dans la chambre de la maison d’où sortait le liquide. Ils ont trouvé un menuisier pour couvrir le trou avant de fermer la maison et partir avec les clés. Le bâtiment est en quelque sous scellé. Avant, ils ont passé du temps en brousse et les villages environnants avec une carte et des prises de note », témoigne Thierno Mamadou Ciré Bah, fils de l'imam.

Un membre de la mission a confié à Africaguinee.com que les analyses se feront pour une période de 45 jours. Ils pourraient revenir à tout moment sur le terrain.

« Nous avons pris du temps pour faire le constat et faire le tour du village. Nous avons mis des piquets à certains endroits à peu près à 10 km de rayon. Ensuite, nous avons prélevé des échantillons pour rentrer avec à Conakry. Nous allons les analyser ensuite retourner au moins tous les 15 jours sur place pour revoir la situation pour une période de 45 jours. C'est après ça que nous allons déterminer la réalité sur le terrain pour livrer une communication officielle sur ce que nous avons trouvé » a expliqué un membre de la mission.

Après cette mystérieuse découverte, c'est une délégation de 21 personnes qui a été dépêchée sur le terrain pour faire les constats. L’équipe était composée de cadres issus de la Sonap, du ministère des Mines et de la Géologie, du ministère de la Défense et de l'Administration du territoire.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

