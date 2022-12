Université Nongo Conakry : Les étudiants de la 2ème promotion BTS reçoivent leurs diplômes

CONAKRY-A l'Université Nongo Conakry (UNC), -une des plus prestigieuses institutions d’enseignement supérieur privé de Guinée-, la fête était double ce samedi 24 décembre 2022. Les dirigeants et encadreurs de ce temple de Savoir ont procédé à la remise des Diplômes aux étudiants sortants de la deuxième promotion du BTS et à l’accueil des nouveaux étudiants.

Ces deux cérémonies majeures ont connu la présence des Étudiants récipiendaires, leurs parents et amis, la Fondation, ainsi que de l’équipe d’encadrement et des responsables de cette Université, une des plus prisées du pays depuis qu’elle a ouvert ses portes.

Selon le Fondateur de l’Université Nongo Conakry, Dr Mamadou Cellou Souaré, le taux d'Admission à l'examen de sortie pour cette deuxième promotion BTS est de 88%. Mieux, en Logistique et Transport, dans les dix (10) premiers du pays, sept (7) sont de l’UNC.

Dans son intervention, le Fondateur de l'Université a rappelé l'historique de la création de cet établissement avant de remercier le personnel du Département d'Enseignement Professionnel, -Encadreurs, Enseignants- ainsi que celui de l'Université sans exception, pour la qualité et l'efficacité du travail accompli.

« Depuis la création -entre 2018-2019- du Département de l'Enseignement Professionnel (DEP) de notre université, c'est la deuxième fois que nous donnons les diplômes de BTS. Ces diplômes sont nationaux et sont délivrés par le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnel et de l'Emploi à l'issue des Examens Nationaux. Ici, nous donnons aux récipiendaires des diplômes établis par le Ministère et nous y ajoutons des Attestations de notre université prouvant qu'ils ont fréquenté avec succès l'UNC.

Pour cette deuxième promotion, nous avons présenté des candidats dans trois filières : Logistique et Transport, Comptabilité-Gestion et Génie Informatique. Nous avons obtenu un taux d'Admission de 88%. Ce qui constitue un excellent résultat. De plus, en Logistique et Transport et en Génie Informatique, les premiers de la Guinée sont sortis de l'UNC. Mieux encore, en Logistique et Transport, nous avons eu sept (7) dans les dix (10) premiers du pays.

Que le personnel du Département Enseignement Professionnel, -Encadreurs, Enseignement- ainsi que celui de l'Université sans exception, en soient remerciés et félicités pour la qualité et l'efficacité du travail accompli. Les excellents résultats de cette année nous engagent. Pour les années à venir, nous sommes condamnés à les maintenir et même à les améliorer.

Très chers diplômés, vous allez bientôt entrer dans la grande école de la vie active. Nous sommes sûrs que vous ferez honneur à vos formateurs, à notre université et à vos parents. L'UNC vous dit : félicitations, courage et bonne chance », a déclaré Dr Mamadou Cellou Souaré.

Au nom des étudiant récipiendaires, Michel Gammy, a, dans son discours expliqué le parcours des trois années de formations intenses, en activité scientifique et apprentissage, mais aussi l'importance de la formation professionnelle pour les jeunes dans un pays où tout est en chantier.

« La remise de ces diplômes est le couronnement de trois longues années d'intenses activités scientifiques, non seulement en apprentissage, mais aussi en émotions fortes, de travail et d'efforts. Au lieu de jouer la carte du chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes nous sommes restés solidaires pendant toutes ces années », a-t-il précisé.

C'est le PDG de la Société Marifala, Abdoulaye Diallo, qui a été choisi comme parrain de cette cérémonie de fin de cycle. Pour cet entrepreneur, le choix porté sur sa personne, est un signe de considération de la part des récipiendaires.

« Je suis vraiment content pour le choix fait à ma modeste personne. Je voudrais vous rassurer que la formation professionnelle est le meilleur chemin de réussite », a déclaré le parrain de cette deuxième promotion BTS, souhaitant « bonne chance » aux nouveaux diplômés sur le marché de l’emploi.

