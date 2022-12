Sécurité transfrontalière : Koundara se dote d'un outil de contrôle ultra moderne…

KOUNDARA-Koundara est une zone transfrontalière. Cette préfecture cosmopolite située dans le nord de la Guinée fait frontière avec le Sénégal et la Guinée Bissau. Le trafic routier est extrêmement dense dans cette frontière. Le défi sécuritaire se pose avec acuité dans cette partie de la Guinée.

Pour faire face à la menace de la criminalité transfrontalière et autres formes de trafics, un scanner mobile vient d’être installé à la sous-préfecture de Sambaïlo.

Cet outil de contrôle des véhicules de marchandises qui entrent ou sort du territoire guinéen a été officiellement inauguré ce vendredi 23 décembre 2022. C’est un matériel qui s'appuie sur les rayons X permettant d'inspecter les endroits, les cargaisons, sans décharger ni transposer la cargaison à terre. Les techniques visent fondamentalement trois objectifs : la sécurité, la facilitation des échanges et enfin c'est l'aide à la décision.

"Notre environnement de travail est sérieusement impacté par la criminalité transfrontalière, le terrorisme et son financement, le trafic de tout genre, notamment celui des produits prohibés et leur précurseur (…)" a pointé M. Cheikh Gadiri Condé, représentant du ministre du budget.

Les défis permanents de tous les services en charge d'application de la Loi, constituent de nos jours la sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurité du territoire national. Le scanner mobile permettra désormais de contrôler en temps réel, le contenu des camions de marchandises entrant et sortant sur le sol guinéen.

" Si l'Etat débourse des milliards de nos francs pour installer un tel outil ici à Koundara, c'est un ouf de soulagement. Parce que ce scanner n'est pas seulement mis pour les marchandises, c'est aussi pour la sécurité. C'est un outil destiné à fouiller, passer au peigne fin le contenu d’un camion ou d’un conteneur. Donc, installer un tel site au poste frontalier de Sambaïlo, est une grande avancée. Désormais, toutes les marchandises en provenance et qui passent par le poste de contrôle des Douanes de Sambaïlo, seront systématiquement fouillées, contrôlées" a déclaré Mamadou Camara, contrôleur général de la police et gouverneur de la région administrative de Boké.

L'acquisition de ce scanner vient booster les capacités opérationnelles des équipes installées au poste de frontière, a indiqué Lieutenant-colonel Mamadi Touré, directeur préfectoral des Douanes de Koundara.

"Avant, lorsqu'on avait un camion à dédouaner, on pouvait faire une heure de temps dessus. Avec la présence de ce scanner en dix minutes, nous avons le statut du camion. Ce qui permet à la douane de Koundara, d'orienter son compte. C'est une avancée considérable parce qu'il permet non seulement d'assurer la sécurité de nos frontières. Mieux, dans le processus de dédouanement, il y aura plus d'activités économiques, et c'est ce qui va accroître les recettes. Sur le plan sécuritaire, ce que l'œil nu ne peut pas voir, le scanner nous permet de voir cela. C'est un outil qui va booster les activités des opérateurs économiques", a lancé M. Touré.

Siddy Koundara Diallo

De retour de Sambaïlo

Pour Africaguinee.com