Présidentielle de 2024 : "Il n'y aura pas d'élections sans nous…", prévient l’UFDG

CONAKRY-Le parti -Union des forces Démocratiques de Guinée (UFDG)- dirigé par l’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, a averti ce samedi 24 décembre 2022, que les prochains rendez-vous électoraux qui pointent à l’horizon en Guinée ne se feront sans lui.

C’est Dr Fodé Oussou Fofana, un des vice-présidents de cette formation politique qui a fait cette mise au point, affirmant que l’UFDG partira à ces élections pour les remporter. Il a aussi annoncé que Cellou Dalein Diallo sera bientôt de retour.

"L'UFDG est un grand parti…il n'y aura pas d'élection sans nous (…). Nous viendrons à ces élections pour gagner dès le premier tour. Notre candidat monsieur Cellou Dalein Diallo sera bientôt avec nous", a annoncé Dr Fodé Oussou Fofana.

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) invite ses partisans à se battre par tous les moyens pour obtenir leurs papiers d’état civil au complet, seul moyen permettant désormais d’accomplir le devoir de citoyen qu’est le vote.

"On ne prépare pas une élection le jour du scrutin. Donc, nous demandons à tous les militants d’être prêts. J’insiste : c'est une obligation pour vous d'avoir vos papiers d’état civil. Alors, battez-vous pour avoir votre carte d'identité avec tous les moyens de la même manière que vous êtes capable d'acheter un téléphone. Une fois encore battez-vous pour avoir vos cartes parce que quand on n'a pas de cartes, on ne peut pas voter", a lancé M. Fofana.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com