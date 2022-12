Match de fraternité : Le FDSI affronte l’hôpital Jean Paul 2 à la Blue Zone de Kaloum

CONAKRY-Dans le but de raffermir les liens de fraternité et d’amitié entre les travailleurs des différentes structures de l’Etat, la Direction Générale du Fonds de développement social et de l’indigence (FDSI) et la Direction Générale de l’Hôpital Jean Paul 2 ont disputé un match de Gala, ce vendredi 23 Décembre 2022, dans l’enceinte de la Blue Zone de Kaloum.

Dans son intervention le Directeur Général du FDSI a rappelé que ce match de foot est une manière de renforcer les liens d’amitié des directions relevant du ministère de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables.

« Cette rencontre est une façon de renforcer notre lien entre les deux directions. Nous sommes très contents. C’est juste un fair-play. J’espère les cadres des directions ont aussi bien aimé l’initiative parce que nous ressentons cette convivialité. Ce n’est que le début et nous espérons que ça serait continuel avec les autres directions qu’on va inviter dans les prochains jours à venir jouer avec nous », a déclaré Lansana Diawara.

De son côté, le patron de l’hôpital Jean Paul 2 n’a pas manqué lui aussi d’exprimer sa satisfaction par rapport à cette initiative.

Pour cette première partie, c’est l’équipe de Jean Paul 2 qui a remporté la victoire à l’épreuve fatidique des tirs au but après zéro but partout entre les deux formations dans champ.

A cette phase, il est à signaler que le directeur général du FDSI a réussi à marquer contrairement à son homologue de l’hôpital Jean Paul 2. Finalement l’équipe adverse à remporter la victoire.

Placé sous sa présidence, Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’enfance et des Personnes Vulnérables, a salué l’initiative qui accompagne la volonté du Chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya, de fraterniser l’administration guinéenne.

Dans la foulée, elle a octroyé les primes d’encouragements aux deux équipes. La Direction Générale du FDSI a remercié l’hôpital Jean Paul pour avoir répondu à son invitation.