Guinée : Le cri de cœur des impactés des projets réalisés sur le Bassin du fleuve Konkouré

CONAKRY-Les impactés des gigantesques projets réalisés sur le Bassin du fleuve Konkouré ne sont pas satisfaits de leur dédommagement. Ils comptent engager dans les prochains jours, une unité d'action pour réclamer leur droit. Ces victimes réclament l‘implication des nouvelles autorités de la transition pour corriger les erreurs du régime précédent.

Le fleuve Konkouré est l’un des plus grands du pays. A lui seul, il abrite plusieurs barrages totalement réalisés alors que d’autres sont en perspective de réalisation. C’est un fleuve qui prend sa source en Guinée et serpente presque tout le pays jusqu’à son embouchure. Mais les populations impactées par les projets réalisés sur ce fleuve ne sont pas satisfaites des initiatives de dédommagement entreprises. Comme le témoigne Oumar Aissata Camara.

« Les populations perdent des zones de pâturages, leur domaine agricole. Elles ne sont pas bien réinstallées et il y a des gens qui ne sont pas indemnisés… Le fleuve à lui seul abrite beaucoup de barrages. Six sont déjà sont réalisés, le septième est en projet maintenant. Il y a 20 autres qui sont dans le programme du Gouvernement.

Les barrages ont beaucoup apporté au pays notamment en termes d’électricité, beaucoup de choses ont été améliorées. Et, ça contribue à rehausser le niveau de développement mais, il se trouve qu’il y a des effets collatéraux. Les populations riveraines du fleuve perdent par fois des domaines agricoles et parfois elles ne sont pas bien indemnisées. Il n’y a pas de suivi, les gens se sentent un peu abandonnés. Il faut mettre cela à l’actif du gouvernement passé », a précisé l'ancienne Présidente de l'Union des Impactés du barrage Souapity.

Après plusieurs années de battage médiatique sans succès sous le régime d'Alpha Condé, les victimes des différents projets d’envergure réalisés sur le fleuve Kounkouré, ont décidé désormais de s'unir autour d'une seule association pour poser leurs problèmes aux décideurs.

« Si hier on parlait des impactés de Souapiti, de Kaléta séparément et puis des futurs Impactés de Amaria, aujourd’hui c’est l’ensemble de ces impactés qui sont réunis. Désormais, ils forment une seule Union. Il y a plus d’impactés de Souapiti, de Kaléta ni d’Amaria ou de Garrafiri ou quoi que ce soit, c’est tout le monde qui est réuni pour former l’association des impactés du Bassin de Konkouré…», a laissé entendre cette victime.

Les conséquences de ces projets ne sont pas que matérielles, déplorent les victimes qui indiquent que de nombreuses personnes ont perdu leurs vies à cause des travaux sur le fleuve Konkouré. 36 milles citoyens seraient victimes des projets sur le fleuve Konkouré. Pour atteindre leur objectif, les victimes veulent profiter de cette transition pour que les erreurs des anciens dirigeants soient réparées. Une rencontre avec les autorités actuelles est prévue le 29 décembre prochain.

Selon un rapport de Human Rights Watch publié en 2020, le réservoir du barrage de Souapiti va entraîner le déplacement d’environ 16 000 habitants de 101 villages et hameaux. Fin 2019, le gouvernement guinéen avait déplacé 51 villages et, selon ses déclarations, il prévoyait de réaliser les réinstallations restantes en un an. Forcées à quitter les habitations et les terres de culture de leurs ancêtres, dont une grande partie est déjà inondée ou en passe de l’être, les communautés déplacées ont du mal à nourrir leurs familles, à rétablir leurs moyens de subsistance et à vivre dignement.

A suivre…

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com