Guinée : l’étau se resserre autour du fugitif belgo-marocain capturé à Conakry…

CONAKRY- L’étau se resserre autour de AKHLAL Ibrahim, le fugitif belgo-marocain de 27 ans, arrêté à Conakry la semaine dernière par la police guinéenne, alors qu’il se rendait en boîte de nuit. Ce repris de justice dont l’extradition est réclamée par les autorités belges est désormais visé par des poursuites judiciaires en Guinée, pour des faits présumés de faux et usage de faux en écriture publique et complicité.

AKHLAL Ibrahim né à Saint-Josse- Ten-Noode le 14 décembre 1995 en Belgique a été arrêté en Guinée, suivant une Commission rogatoire internationale émise par les autorités judiciaires du Royaume de Belgique. Il a fait l'objet :

« - d'une condamnation à une peine de 15 ans d'emprisonnement prononcée le 31 mars 2022 par arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, du chef de vols qualifiés, vol simple, détention illégale et arbitraire, recel et association de malfaiteurs

- d'une condamnation à une peine de 5 ans c'emprisonnement prononcée le 21 janvier 2021 par jugement du Tribunal de Première Instance de Halle-Vilvoorde, du chef d'organisation criminelle, faux en écritures et vol simple:

d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement prononcé le 10 septembre 2022 par amêt de la Cour d'Appel de Antwerpen da chef de vol qualifié », a révélé le Garde des Sceaux guinéen.

AKHLAL Ibrahim, impliqué dans plusieurs attaques à main armée sur le territoire Belge, s'était évadé de la prison de Saint-Gilles en mars 2020, selon la police fédérale Belge.

« Pour échapper à sa responsabilité pénale présumée sur le territoire belge, AKHLAL Ibrahim a réussi à rentrer sur le territoire guinéen le 22 septembre 2022. Pour cacher son identité, il a frauduleusement obtenu des documents administratifs notamment le passeport de la République de Guinée dans les conditions qui méritent une enquête judiciaire approfondie permettant d'identifier les personnes complices dans la commission du faux en l'espèce », a souligné le ministre guinéen de la justice.

Charles Alphonse Wright rappelle que l'obtention d'un passeport guinéen est assujettie à des conditions strictes allant de la production des documents liés à l'état civil (care nationale d'identité, extrait d'acte de naissance, certificat de résidence) et surtout l'établissement par voie judiciaire d'un certificat de nationalité et la biométrie au niveau de la Direction Centrale de la Police aux Frontières (DCPAF).

L'enquête interne au niveau de la Direction Nationale des Affaires Civiles et du Sceaux du Département de la Justice et des Droits de l'Homme n'a pas pu établir que AKHLAL Ibrahim a bénéficié d'un décret de naturalisation pour prétendre obtenir un document réservé aux seuls nationaux vivant en Guinée et ailleurs, a fait observer Charles Wright.

« L'absence de décret de naturalisation dénote le caractère faux des documents émis par le mis en cause pour l'obtention du passeport guinéen surtout en cette période de refondation de l'Etat. Cette situation nécessite la mise en œuvre sans délai de la politique pénale du Gouvernement basée sur la tolérance zéro contre l'auteur et ses complices dans la commission du faux en écriture publique », a indiqué le Garde des Sceaux, dans sa lettre consultée par Africaguinee.com.

Pour le ministre de la Justice, ces faits présumés articulés méritent, des enquêtes judiciaires respectueuses de la présomption d'innocence contre les intéressés pour une cohérence de la politique pénale fondée sur la lutte contre l'impunité.

« Conformément à l'article 37 du Code de procédure pénale, je vous (procureur général) enjoins d'engager ou de faire engager les poursuites judiciaires ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que nous jugeons opportunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale de notre institution en matière de la sécurisation des documents administratifs », a ordonné M. Wright dans sa note adressée au Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com