Défense : Mamadi Doumbouya créé un centre de formation en "armements et munitions"

CONAKRY-Il est désormais créé en République de Guinée, un centre de formation en armements et munitions, en abrégé « CFAM » et un autre centre de qualification en déminage et dépollution, en abrégé CFQDD.

Ces deux centres sont placés sous l’autorité du chef d’État-major général des armées, indiquent les décrets du colonel Mamadi Doumbouya lus à la télévision nationale, ce samedi 24 décembre 2022 dans la soirée.

Les sièges du CFAM et du CFQDD sont situés à Falésadé dans la préfecture de Dubreka et peuvent être transférés à tout autre lieu du territoire national en raison de nécessité de service ou lorsque les circonstances l’exigent.

Les missions, l’organisation et le fonctionnement du CFAM et du CFQDD seront définis par un arrêté du ministre de la Défense nationale.

A suivre…

Africaguinee.com