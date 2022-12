CNT : l'Armée et les Télécommunications focalisent les débats en plénière

CONAKRY-Dans le cadre de l'examen du projet de Loi de finances initiale exercice 2023, les membres du Gouvernement se succèdent en plénière pour présenter aux Conseillers nationaux, leurs visions, plans d’actions et budgets pour l'année 2023.

Ce vendredi 23 décembre 2022, le Ministre de la Défense nationale et celui des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, se sont prêtés à l'exercice.

En prenant la parole devant les membres du Conseil national de la transition, le Général à la retraite, M. Aboubacar Sidiki CAMARA est revenu sur quelques missions dévolues à son département. Il dira que le ministère de la Défense nationale est chargé de concevoir et mettre en œuvre les politiques sectorielles de l'Etat en matière de défense. Il est surtout question de veiller à la stabilité des institutions de la République et la sécurisation des frontières guinéennes.

L'accomplissement de ces missions requiert à la fois la disponibilité des ressources humaines qualifiées, une parfaite organisation et surtout des moyens matériels et financiers.

En présentant la politique sectorielle de son département le Ministre de la Défense nationale a exposé devant la Représentation nationale, les grands défis de l'armée guinéenne.

Le Général Aboubacar Sidiki CAMARA a indiqué que des efforts ont été fournis par les autorités de la Transition pour améliorer le cadre de vie et de travail de l'armée guinéenne. Il s'agit notamment de la dotation des tenues militaires, la poursuite des chantiers de réalisation d’infrastructures dans les garnisons militaires, la formation des agents, l'avancement en grade, la dotation de la gendarmerie nationale en mobiliers d'intervention, etc.

Au nombre des actions inscrites dans le plan d'actions pour 2023, figure, la poursuite du processus de formation, la réalisation des infrastructures, et surtout le recrutement de nouveaux agents dans les forces armées guinéennes.

Par rapport à ce processus de recrutement, le Ministre de la Défense nationale a indiqué que 1780 candidatures ont été enregistrées suite au communiqué de l’Etat-major général des forces armées. Il dira qu'après la vérification des diplômes auprès des institutions d’enseignements supérieurs du pays, seulement 718 candidatures ont été retenues et dont le résultat est disponible sur le site du ministère de la Défense nationale.

À la fin du processus, 500 jeunes seront retenus sur la base des critères strictes établis à cet effet.

Par ailleurs, le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara a annoncé que les nouvelles recrues seront mises à la disposition du génie militaire.

L'idée est d’amener l'armée à participer activement à la réalisation de certains grands chantiers de l'Etat. Ceci, par sa participation à la construction et la réparation des routes et ouvrages du pays à travers le génie militaire. Plus loin, il a annoncé que les équipements qui seront utilisés par cette branche de l’armée ont été déjà commandés.

A préciser que la phase des questions-réponses, s'est déroulée à huis clos pour plus de confidentialité sur les informations liées à la défense du territoire national.

De son côté, le Ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique a présenté aux Conseillers nationaux, la politique sectorielle de son département.

M. Ousmane Gaoual Diallo a entamé ses propos par exprimé un sentiment de joie de revenir à l'hémicycle où il a passé six ans en tant député uninominal de Gaoual. Le Ministre porte parole du Gouvernement a ensuite annoncé les grandes réformes opérées dans le secteur des postes, télécommunications et de l'économie numérique. Il citera entre autres :

- Le renforcement du cadre réglementaire et l'amélioration de l'écosystème numérique ;

- L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de digitalisation de l'économie numérique ;

- La mise en œuvre de la stratégie nationale de cyber sécurité ;

- Le renforcement de la crédibilité de l'administration ;

- L'optimisation de la sécurité des données et la facilitation d'échanges entre les cadres de l'administration publique ;

- La finalisation de la construction et l'équipement des infrastructures.

Pour l'année 2023, le Ministre des télécommunications et de l'économie numérique ambitionne de poursuivre cette dynamique avec pour priorités :

- Le lancement et l'opérationnalisation de Guinée Télécom ;

- La création et l'opérationnalisation du centre d'alerte et de lutte contre les attaques informatiques ;

- La digitalisation effective des services postaux ;

- La validation du document de politique de stratégie du FSU et FF ;

- L'opérationnalisation du data center ;

- La réhabilitation effective du réseau métropolitain de Conakry (RMC) ;

- La réalisation des études de faisabilité du schéma directeur informatique national.

Pour relever ces défis, le budget prévisionnel du département est arrêté à 162 milliards 153 millions 314 mille 314 francs guinéens contre 116 milliards 305 millions 671 mille 909 francs guinéens au titre de la Loi des Finances Rectificative 2022 soit une augmentation de 39%.

La présentation du Ministre Ousmane Gaoual Diallo a suscité l'intérêt des législateurs. Ils ont formulés des recommandations dont entre autres :

- L'harmonisation des tarifs d'appels par les sociétés de téléphonie mobile ;

- La sécurité des données numériques ;

- L'accélération du processus de lancement de Guinée Télécom ;

- La mobilisation des dividendes avec les sociétés publiques (OGP, la GUILAB, l'ARPT...),

- La mise en place d'un système d'éducation numérique ;

- Le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité.

Les débats se sont poursuivis dans les commissions permanentes jusque tard dans la nuit avec les autres ministères et institutions de l'Etat. Oui ! Au CNT ça travaille et sans se soucier du temps puisque l'intérêt de la Nation vaut tous les sacrifices.

Parallèlement à ces travaux, l'examen du volet dépenses du projet de Loi de finances initiale 2023, est en cours au CNT.

La Cellule de communication du CNT.