Bah Oury candidat à la Présidentielle de 2024? "Je ne vois pas pourquoi je ne le serai pas…"

CONAKRY-Sauf glissement de calendrier, les guinéens se rendront aux urnes en 2024 pour élire leur prochain président, scellant ainsi la fin de la transition ouverte le 05 septembre 2021. Cette course s’annonce très ouverte.

Bah Oury, leader du parti UDRG, (Union des démocrates pour la reconnaissance de la Guinée) prépare déjà cette bataille. Et, sauf surprise, l’ancien ministre de la réconciliation nationale, sera candidat à la présidentielle de 2024. Une première pour cet économiste de formation engagé dans la politique depuis les années « 90 ». Ces derniers temps, il multiplie les rencontres, tant avec de potentiels électeurs qu’avec des dirigeants africains. Dans un entretien accordé à Africaguinee.com, Bah Oury n’a pas exclu sa candidature à la présidentielle de 2024.

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez de rentrer d'une tournée qui vous a conduit en Angola et aux Émirats Arabes Unis. Quel était le but de ces tournées ?

BAH OURY : Je suis un responsable politique. L'UDRG entend être une formation majeure de la vie politique nationale. Et nous sommes dans ce processus de conquête et d'explications de notre projet, de nos ambitions et de nos volontés d'œuvrer pour la Guinée, et rien que pour la Guinée. Je dois vous dire que ce vendredi, je m'envole pour Niamey pour participer au congrès du parti de monsieur Issoufou et de monsieur Bazoum qui nous ont invités. Donc, nous continuons notre route et notre marche.

Comment avez senti nos compatriotes par rapport au message que vous leur avez livré ?

C'étaient des échanges très divers, fructueux, conviviaux et puis fraternels. Je suis mal placé pour qualifier la qualité des relations qui se sont nouées par la suite. Mais comme vous pouvez aussi interroger ceux qui se trouvent là-bas (...).

Notre objectif c'est de rassembler. Nous irons partout avec deux principes : ouverture et rassemblement. Donc, c'est valable pour l'Angola, c'est valable pour l'intérieur du pays, c'est valable pour tous les autres pays que nous allons sillonner dans les temps à venir avec l'aide de Dieu.

Bah Oury, candidat à la prochaine présidentielle ?

C'est dans la perspective de notre combat. Nous ne voyons pas pourquoi nous ne le serons pas.

Donc, Bah Oury, candidat ?

Bon, je ne fais pas de déclaration prématurée. Laissons chaque chose se faire en son temps. Faisons ce que nous avons à faire aujourd'hui, le reste viendra.

Dansa Camara

Pour Africaguinee.com