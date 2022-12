Baba Camara se donne la mort par pendaison : "Il se droguait et prenait de l’alcool…", raconte son père

KINDIA-Un jeune s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du vendredi à ce samedi 24 décembre 2022 au quartier Gare, dans la commune urbaine de Kindia. Baba Camara, c’est son nom. Selon des informations recueillies par un journaliste d’Africaguinee.com sur les lieux du drame, la victime prenait de l'alcool et se droguait.

C'est aux environs d'une heure du matin que le corps de ce jeune âgé de 32 ans a été retrouvé accroché sur un manguier au quartier Gare. " C'est aux environs d’1heure du matin qu’on m'a informé qu'un jeune s'est donné la mort ici. A notre arrivé, on a effectivement constaté qu’il est accroché à ce manguier-là. Mais selon les informations, c'est un jeune qui a un problème mental. Avant même de se donner la mort, il avait beaucoup crié, mais les gens qui étaient là ont eu peur de le sécourir. J'ai informé les autorités ce matin, ils viennent pour faire le constat", a expliqué Alseny Sylla chef du quartier Gare.

Le père de la victime, Alpha Camara n'a pas caché sa peine. Il expliqué que son fils était dans la délinquance. "C'est mon enfant, on l’a inscrit à l’école à l’âge de 8 ans, mais il a décidé d'abandonner les études pour suivre les jeunes délinquants du quartier. Il prenait des stupéfiants et de l’alcool, c’est ce qui a été à l’origine de ses troubles mentaux. Des fois on peut s’entendre s’il n’est drogué. Dans ces derniers jours, il tenait des propos déplacés à l'égard même de sa mère", a expliqué le père de Baba Camara.

Les cas de suicide deviennent de plus en plus récurrents au quartier Gare. Selon le responsable dudt quartier, quatre (4) personnes se sont données la mort dans ce lieu ces derniers temps.

Chérif Keita

Pour Africaguinee.com