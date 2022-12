Urgent-Barreau de Guinée : Me Mamadou Souaré Diop élu bâtonnier…

CONAKRY-Le barreau de Guinée a un nouveau bâtonnier. Son nom, Maître Mamadou Souaré Diop. Il a été élu bâtonnier ce vendredi 23 décembre 2022 par ses confrères. Maître Souaré Diop remplace à ce poste maître Djibril Kouyaté.

L’élection a eu lieu à la cour d'appel de Conakry. Au total, 19 candidats étaient en lice. Sur la liste électorale, il y avait 246 avocats inscrits (votants) dont 51 par procuration, a constaté Afrcaguinee.com.

A l'issue du vote au premier tour, Maître Mamadou Souaré Diop est arrivé en tête avec 91 voix contre 77 voix pour Me Binta Diallo (2ème), 57 voix pour Me Jean Baptiste Jocamey (3ème) et 21 voix pour le 4ème Me Lancinet Sylla.

Au second tour, Me Mamadou Souaré a engrangé le maximum de voix face à son challenger Me Fatoumata Binta Diallo. Le résultat est sans appel. Le désormais nouveau bâtonnier a récolté 121 voix contre 83 voix pour son adversaire.

Le nouveau bâtonnier aura la lourde tâche de mettre de l'ordre au sein de la profession. Sur la table, l'attend déjà une centaine de plaintes enregistrées sous la présidence de Me Djibril Kouyaté, bâtonnier sortant après deux mandats.

Pour le moment, le dépouillement est toujours en cours pour l'élection des membres du conseil de l'ordre.

Nous y reviendrons !

Dansa Camara DC

Pour Africaguinee.com