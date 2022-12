Kindia : Elle verse de l’essence sur son petit-ami et met le feu...

KINDIA- C’est un acte de vengeance d’une rare cruauté qui s’est produit ce jeudi 22 décembre 2022 au quartier Bamban dans la commune Urbaine de Kindia. Pour se venger de son petit-ami, une jeune fille n’a pas trouvé mieux que de verser de l’essence sur son amant avant d’allumer le feu sur lui.

Ousmane Camara a failli mourir, brûlé vif. Marie accuse son amant de l’avoir engrossé et battu jusqu’à ce qu’elle perde son enfant.

Ce jeune âgé d’une trentaine d’années a été admis à l'hôpital régional de Kindia alors que tout son corps était brûlé. Selon la victime sa copine a versé de l'essence sur lui pendant qu’il dormait avant de mettre le feu. Il raconte sa mésaventure.

"C’est une fille avec laquelle j’entretenais des relations depuis très longtemps, mais ces derniers temps, ça n’allait entre nous. Je lui ai dit que je ne l'aime plus. Elle est partie chez moi casser ma porte et prendre certains de mes objets en mon absence (…). Je suis parti chez elle pour récupérer mes objets, elle m'a retenu là-bas pour me demander pardon pour qu'on puisse continuer notre relation.

Je lui ai dit que j'ai peur d'elle maintenant. Elle m’a rassuré que rien ne va m'arriver venant d’elle. Quand j’ai quitté, elle m’a suivi chez moi, et m’a supplié de venir chez elle, elle va préparer pour nous.

Quand nous sommes arrivés, elle m'a dit de me reposer le temps pour elle de me préparer de la bouillie. Je m’en suis endormi…Pendant que je dormais, elle m'a jeté de l'essence accompagné du feu. J'ai crié. J’ai fui pour venir chez mes parents qui m’ont aidé à venir à l'hôpital.

Selon elle, je l’ai enceinté, ensuite je l’ai frappé jusqu'à ce qu'elle ait perdu son bébé. Je lui ai dit non, c’est parce qu’elle fend des bois, c'est ce qui a fait qu’elle a perdu son fœtus. Depuis elle me menaçait en disant que je vais payer ça. C’est pourquoi elle a voulu me tuer", explique Ousmane Camara. La fille du nom de Marie reste pour le moment introuvable.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com