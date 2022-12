INTEGRA célèbre la journée internationale des migrants

Le programme d’appui à l’intégration socio-professionnelle des jeunes en Guinée (Integra), financé par l’Union européenne a célébré ce 21 décembre 2022, en présence de l’Ambassadrice de l’Union européenne en Guinée, Mme Jolita Pons, et le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Béa Diallo, la journée internationale des migrants dont le thème est Réussir chez nous.

Cette journée a pour but de sensibiliser les communautés aux préjugés concernant les personnes migrantes de retour et de valoriser leur apport au développement de leurs pays d’origine et de destination.

À l’occasion de cette journée, Integra rend hommage aux migrants et aux communautés qui s’unissent pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Son objectif est non seulement de valoriser la contribution des migrants au développement de la Guinée, mais aussi de mettre en lumière les actions du programme mises en œuvre dans le cadre de l’insertion des jeunes en Guinée.

Lors de son discours, l’Ambassadrice de l’Union européenne a expliqué : « Depuis 2018, le programme Integra contribue à l’accompagnement des jeunes migrants de retour, d’une part à travers l’approche HIMO et d’autre part avec le parcours en chantier école, sur l’axe Conakry-Labé, qui offre l’apprentissage de plusieurs corps de métiers. Le programme contribue également à la prévention et à la sensibilisation de la communauté aux dangers de la migration irrégulière et aux opportunités de réussite en Guinée.

Le dispositif vise non seulement la réintégration des jeunes migrants de retour en leur offrant des formations à divers métiers mais il contribue aussi à l’insertion sociale des jeunes au sein de leurs communautés. »

Mouhamed Chérif, bénéficiaire du programme Integra, témoigne : « Je suis aujourd’hui conscient de la souffrance dans laquelle je vivais en Mauritanie, il m’était même difficile de trouver à manger parfois. J’ai remarqué qu’il y avait des personnes qui réussissaient dans l’agriculture. Or, chez moi, il y a de l’eau et de la terre en abondance, je me suis donc demandé s’il était nécessaire de souffrir ailleurs alors qu’il était possible de réussir chez nous en Guinée. C’est là que j’ai pris la décision de rentrer au pays et de me consacrer à l’agriculture. Grâce au programme Integra, j’ai pu acheter 8000 rejets plantés. Aujourd’hui j’ai un bénéfice de 2 000 000 GNF sur la vente de mes légumes. »

En 2023, le programme Integra compte renforcer son dispositif afin d’accroître le taux d’insertion des migrants de retour. Il s’agira de mettre en relation les migrants entre eux et de leur proposer un coaching, des stages, des visites permettant d’échanger avec des entreprises de différents secteurs, de plus, des séances de sensibilisation seront organisées pour inciter les parents à soutenir leurs enfants dans cette démarche de réinsertion.

Le programme Integra initié conjointement par le gouvernement guinéen et l’Union européenne, se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui sont directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

