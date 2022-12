FER-Choix du DG par intérim : Les membres du CA font une proposition au ministre Gando Barry...

Ce jeudi 22 décembre 2022, les membres du Conseil d’Administration du Fonds d’Entretien Routier (FER) ont proposé au ministre des Travaux Publics pour approbation un Directeur Général par intérim.

C’était à l’issue d’une session extraordinaire des membres du Conseil d’Administration tenue dans la salle de réunion du Ministère de l’Économie et des Finances.

Proposée par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, tutelle technique du FER, cette rencontre avait pour but d’examiner la situation du FER et désigner un Directeur Général par intérim.

Suite aux échanges relatifs à la situation actuelle de la Direction Générale du Fonds d’Entretien Routier SA, les membres du Conseil d’Administration ont tout d’abord examiné les questions liées à la reprise des activités du FER. Ensuite, ils ont formulé quelques recommandations au ministre El Hadj Gando BARRY.

Tout en réaffirmant leur ferme volonté d’œuvrer dans la qualification de la gouvernance du Fer, ils ont proposé, dans le même sillage, au ministre des Infrastructures et Travaux Publics le nom du Directeur Général par intérim pour approbation.

Mamadou Yaya Bah

